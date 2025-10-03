Стамен Белчев: "Всички сме много разочаровани от резултата"

Треньорът на Септември Стамен Белчев бе разочарован след равенството 2:2 с Локомотив Пловдив в мач от 11-ия кръг на Първа лига. Състава от София допусна изравнителен гол в последните секунди на добавеното време.

„Всички сме много разочаровани от резултата, но искам да поздравя футболистите за усилията и начина, по който играха през второто полувреме. Тази нелепа грешка ни лиши от три точки, но се надявам бързо да забравим мача и да продължим напред. Мачът бе равностоен, но според мен заслужавахме победата.

Случва се на всеки да направи грешка, но индивидуалните пропуски се оказват фатални и ни костват ценни точки, които не отразяват реалната сила на отбора. Нашият тим има потенциал, бяхме в оптимален състав и трябва да изглеждаме по-добре на терена, да се изкачваме в класирането и да се подобряваме занапред.

Не са ми поставяни ултиматуми. Гледам да бъда полезен с уменията и знанията си, а ръководството преценява ситуацията“, заяви Стамен Белчев.