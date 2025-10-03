Държавата осигурява 10 милиона годишно за безплатна адвокатска помощ за най-нуждаещите се български граждани, каза правосъдният министър

Държавата осигурява финансиране в размер на 10 милиона годишно за безплатна адвокатска помощ за най-нуждаещите се български граждани, каза пред журналисти във Велико Търново правосъдният министър Георги Георгиев. Той беше в старата столица за откриването на нов офис на Регионален център за консултиране към Адвокатска колегия Велико Търново, предоставен за безвъзмездно ползване от Общината.

Във Велико Търново ще бъдат отбелязани и 20 години от приемането на Закона за правната помощ и Закона за защита от домашно насилие. По този повод министър Георгиев коментира, че през тази година неслучайно е бил поставен фокус върху въпроса с домашното насилие. „Да стоим самодоволно и да казваме, че всичко е наред, очевидно не е сериозно и адекватно отношение“, каза той.

Георгиев посочи, че преди няколко месеца, въпреки трудната ситуация в която се намира бюджетът, е осигурено увеличение от октомври с над 50 процента на безплатната адвокатска помощ за всички български граждани в цялата страна. На второ място, чрез създаване на регионални центрове за правна консултация и помощ за гражданите се осигурява по-добър достъп до правосъдие. Анализът показва, че няма нужда от нова допълнителна уредба в материята, защото има работеща такава, каза министърът. Според него сега е време за изграждане на инфраструктура и амбицията е до края на годината да бъдат открити такива центрове във всеки областен град. На трето място, трябва всеки български гражданин да знае, че му осигуряваме безплатна правна адвокатска помощ, когато е под прага на бедността, каза още Георгиев.

Правосъдният министър посочи, че финансирането за всяка една от услугите по домашното насилие е увеличено двойно. Анализът за област Велико Търново показва, че тази година има спад с около 20 процента в броя на издадените ограничителни заповеди, които за миналата година са били общо 305, при около 1500 сигнала, каза Георгиев. Той допълни, че се предоставя правна помощ срещу задължение за продължаваща квалификация на адвокатите, специалисти обучават полицаи как да разпитват жертви на домашно насилие.

„Домашното насилие не е семеен проблем, а цивилизационен“, каза Георги Георгиев. Според него то е абсолютно нарушение на всички изконни човешки права, които са уредени в международните актове и в българската Конституция.

Министърът коментира и противозаконните прояви на малолетни и непълнолетни, станали известни като "локални банди". Според него по отношение на детската престъпност категорично има дефицит в законодателството, защото законът е 70-годишен. Георгиев обясни, че по този въпрос вече има значителен напредък. До края на годината планът е да бъде представен за обществено обсъждане съвършено нов закон, който да адресира времето, в което живеем, защото младите хора днес не са такива, каквито са били през 70-те години в социалистическа България, коментира Георгиев. „Незачитането на закона е проблем, по който трябва да работим всички. Когато опрем до правосъдието, то е последния бент за опазването на реда“, допълни министърът.

При посещението си във Велико Търново правосъдният министър коментира и ситуацията с главния прокурор.