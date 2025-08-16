Подробно търсене

БТА, Варна (16 август 2025) На стадион "Спартак" във Варна се играе градското дерби между Спартак 1918 Варна и Черно море.Снимка: кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков (ВЯ)
Варна,  
16.08.2025 20:57
 (БТА)

Среща от 5-ия кръг на efbet Лигата:

Спартак 1918 Варна – Черно море 1:3 (1:2)

Голмайстори: 0:1 Георги Лазаров (2-ра мин.), 1:1 Шанде (12-ата мин.), 1:2 Николай Златев (39-ата мин.), 1:3 Фелипе Кардозо (89-ата мин.);

Стадион „Спартак“;

Зрители - 6800;

Съдия – Красен Георгиев;

Жълти картони: Дамян Йорданов, Ангел Грънчов, Даниел Иванов, Жак Пехливанов (Спартак 1918 Варна); Цветомир Панов, Влатко Дробаров (Черно море);

Състави:

Спартак 1918 Варна – Максим Ковальов, Матео Петрашило, Жак Пехливанов, Бернардо Коуто, Даниел Иванов (73-ра мин. Луис Пахама), Даниел Халачев (46-ата мин. Колако Джонсън), Цветослав Маринов (73-ра мин. Емил Янчев), Деян Лозев, Шанде, Ангел Грънчов, Дамян Йорданов (73-ра мин. Иван Алексиев);

Черно море – Пламен Илиев, Живко Атанасов (46-ата мин. Росен Стефанов), Влатко Дробаров, Даниел Мартин, Цветомир Панов, Васил Панайотов, Давид Телеш, Николай Златев (60-ата мин. Асен Дончев), Жоао Педро (86-ата мин. Мартин Милушев), Асен Чандъров (72-ва мин. Фелипе Кардозо), Георги Лазаров (60-ата мин. Селсо Сидни);

Черно море спечели варненското дерби, след като победи като гост Спартак с 3:1. С успеха си "моряците" имат в актива си вече 11 точки и излязоха на третото място във временното класиране. Спартак остава с 3 пункта и все още е без победа от началото на първенството.

Преди началото на срещата легендата на варненския футбол Иван Петров, който е защитавал цветовете и на Спартак 1918 Варна, и на Черно море, получи награди от двата клуба по повод 70-годишнината му.

Двата отбора изиграха интересно първо полувреме. Гостите успяха да открият резултата още във втората минута на мача. Георги Лазаров проби отдясно, напредна и с хубав удар по диагонал изведе Черно море напред в резултата. В 6-ата минута Николай Златев успя да засече топката след центриране отдясно на Георги Лазаров, но топката се отби в гредата.

В 11-ата минута Бернардо Коуто центрира в наказателното поле на Черно море, а Ангел Грънчов засече топката с глава, но вратарят Пламен Илиев успя да избие. Спартак 1918 Варна успя да изравни в 12-ата минута. Деян Лозев проби отдясно, преодоля Даниел Мартин и центрира, а Шанде с хубав удар от далечната греда изравни за 1:1.

В 21-ата минута вратарят Пламен Илиев показа класа и спаси опасен удар на Цветослав Маринов.

В 39-ата минута Черно море отново поведе. Жоао Педро проби отдясно и центрира в наказателното поле на домакините, където вратарят Максим Ковальов не успя да играе добре с топката и тя стигна до Николай Златев, който от няколко метра вкара за 2:1.

Малко след подновяването на играта Николай Златев можеше да вкара нов гол за Черно море, но след удара му от около 20-тина метра топката облиза напречната греда от външната страна. В 78-ата минута Селсо Сидни бе изведен сам срещу вратаря на домакините Максим Ковальов, но стражът показа класа и успя да спаси.

В 81-ата минута Шанде овладя на гърди топката в наказателното поле на Черно море, завъртя се и стреля, но над вратата. В 85-ата минута вратарят Максим Ковальов спаси опасен удар на Фелипе Кардозо.

В 89-ата минута Асен Дончев центрира меко отдясно в наказателното поле на домакините, а Фелипе Кардозо стигна първи до топката и с удар от няколко метра оформи крайния резултат - 3:1 за Черно море.

