Община Етрополе обявява частично бедствено положение

Кметът на община Етрополе инж. Владимир Александров издаде заповед за обявяване на частично бедствено положение в общината, съобщиха от общинската администрация. Въвежда се и временно ограничение на движението на моторни превозни средства в района на засегнатите критични участъци.

Сред основанията за обявяването на бедствено положение, посочени в заповедта, са интензивен валеж, голямо количество паднала дървесна маса по пътищата и коритата на реките, както и липса на електрозахранване.

Във връзка с обявяването на частичното бедствено положение в община Етрополе, се отменят и всички планувани концерти и събития.

Частично бедствено положение на територията на общината се обявява в следните райони:

главни пътни артерии – бул. „Малки Искър“, бул. „Руски“, бул. „Партизански“;

вилна зона „Язовира“;

централна градска част;

на територията на Средно училище „Христо Ясенов“, Основно училище „Христо Ботев“, Професионална гимназия „Тодор Пеев“, Основно училище „Христо Ботев“ с. Лопян;

пътни артерии по населените места на територията на община Етрополе – с. Лъга, с. Малки Искър, с. Лопян, с. Брусен, с. Бойковец, с. Рибарица, с. Ямна, с. Горунака;

поречията на реките „Малки Искър“, „Гноеница“, „Стара река“ и „Суха река“.

Във връзка с усложнената обстановка и голямото количество паднала дървесна маса по пътищата и коритата на реките, създаваща сериозна опасност, община Етрополе набира доброволци за справяне с извънредната ситуация, се съобщава в сайта на общинската администрация.