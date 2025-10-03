Подробно търсене

Община Етрополе обявява частично бедствено положение

Петра Куртева
Община Етрополе обявява частично бедствено положение
Община Етрополе обявява частично бедствено положение
Снимка: Милена Стойкова/БТА (архив)
София,  
03.10.2025 20:33
 (БТА)

Кметът на община Етрополе инж. Владимир Александров издаде заповед за обявяване на частично бедствено положение в общината, съобщиха от общинската администрация. Въвежда се и временно ограничение на движението на моторни превозни средства в района на засегнатите критични участъци.

Сред основанията за обявяването на бедствено положение, посочени в заповедта, са интензивен валеж, голямо количество паднала дървесна маса по пътищата и коритата на реките, както и липса на електрозахранване.

Във връзка с обявяването на частичното бедствено положение в община Етрополе, се отменят и всички планувани концерти и събития.

Частично бедствено положение на територията на общината се обявява в следните райони:

  • главни пътни артерии – бул. „Малки Искър“, бул. „Руски“, бул. „Партизански“;
  • вилна зона „Язовира“;
  • централна градска част;
  • на територията на Средно училище „Христо Ясенов“, Основно училище „Христо Ботев“, Професионална гимназия „Тодор Пеев“, Основно училище „Христо Ботев“ с. Лопян;
  • пътни артерии по населените места на територията на община Етрополе – с. Лъга, с. Малки Искър, с. Лопян, с. Брусен, с. Бойковец, с. Рибарица, с. Ямна, с. Горунака;
  • поречията на реките „Малки Искър“, „Гноеница“, „Стара река“ и „Суха река“.

Във връзка с усложнената обстановка и голямото количество паднала дървесна маса по пътищата и коритата на реките, създаваща сериозна опасност, община Етрополе набира доброволци за справяне с извънредната ситуация, се съобщава в сайта на общинската администрация. 

/АБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:06 на 03.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация