Проекти за над 100 млн.лв. са подготвили общините Враца и Монтана в двете одобрени Концепции за интегрирани териториални инвестиции

Проектни предложения за над 100 млн. лв. са подготвили общините Враца и Монтана в двете одобрени Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), каза днес на брифинг кметът на Враца Калин Каменов.

Проектите на Община Враца са десет, като седем от тях са в КИТИ 1, с водещ партньор Общината.

Кметът обясни, че сред проектните предложения две са за изграждане и оборудване на нови социални услуги. Едното е за резидентна грижа на възрастни хора, в невъзможност за самообслужване и с потребност от постоянни медицински грижи, с капацитет 15 потребители и планиран индикативен ресурс за изпълнение – 6 млн. лева. По другото ще бъде създадено място за временно настаняване на бездомници, с капацитет от 10 човека, на стойност 3 млн. лева.

По КИТИ 1 се предвижда и модернизиране на сградния фонд на детска градина „Щастливо детство“, където ще бъде извършен цялостен ремонт на сградата, подмяна на всички инсталации, внедряване на мерки за енергийна ефективност, включително монтаж на фотоволтаик на покрива, озеленяване на дворното пространство, за общо 3 млн. лева. В концепцията е включено и проектното предложение за изграждане на многофункционална жилищна сграда с капацитет минимум 40 общински жилища.

Планувано е и закупуване на два училищни автобуса за 900 000 лв. за Основно училище „Св.св. Кирил и Методий“ – Враца и Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство в града.

По искане и настояване на ръководството на Комплексния онкологичен център във Враца ще бъде направена инвестиция и за подобряване на капацитета за ранна диагностика, като за целта ще бъде закупена нова високотехнологична медицинска апаратура за 5 млн. лв., обясни още Каменов.

Предвижда се и укрепване на свлачище, засягащо два пътя – II-15 и II-13, като след неговото изпълнение ще може да се довърши и ремонтът на пътя м. Деривол – с. Чирен – с. Девене.

Останалите три проектни предложения са по КИТИ 2, с водещ партньор Община Монтана, като и трите се отнасят до образователната инфраструктура. Ще бъдат ремонтирани сградите, подменени инсталациите, внедрени мерки за енергийна ефективност и поставени фотоволтаици на покривите на три учебни сгради в областния център. Това са Начално училище „Иванчо Младенов“, Средно училище (СУ) „Козма Тричков“ и СУ „Отец Паисий“. Общата стойност на тези инвестиции е 15 млн. лв., каза още кметът на Враца Калин Каменов.

Предстои в рамките на този месец подписване на договори за финансиране за всички подадени проекти, информира и заместник-кметът инж. Цветан Стоичков.