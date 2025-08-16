Хамбургер ШФ победи трудно след продължения за купата на Германия

site.btaХамбургер ШФ победи трудно след продължения за купата на Германия
Бившият европейски клубен шампион Хамбургер ШФ победи драматично с 2:1 след продължения петодивизионния Пирмазенс и се класира за 1/16-финалите в турнира за купата на Германия.
Резервата Гилерме Рамос изравни в полза на гостите във втората минута на допълнителното време, а Рансфорд Кьонигсодфер се разписа преди изтичане на стотната минута, давайки успеха в полза на Хамбургер ШФ, който се завърна в елита на Германия.
Волфсбург победи с 9:0 като гост петодивизионния Хемелинген в друга среща от турнира.
Двукратният носител на трофея РБ Лайпциг се наложи с 4:2 срещу домакина Зандхаузен от четвърта дивизия.
Хайденхайм се наложи с 5:0 при гостуването си на четвъртодивизионния Балингер, който остана с 10 футболисти на терена. Бохум изпита сериозни трудности при гостуването си на Динамо Берлин, но победи с 3:1 след продължения.
Санкт Паули победи трудно с 1:0 след продължения срещу Нордерщедт. Нюрнберг отпадна срещу след поражение с 5:6 срещу нискоразредния Илертисен след изпълнение на дузпи. В редовното време и продълженията двата отбора направиха равенство 3:3.
/АВ/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина