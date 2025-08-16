Подробно търсене

Хамбургер ШФ победи трудно след продължения за купата на Германия

Асен Даскалов
Хамбургер ШФ победи трудно след продължения за купата на Германия
Хамбургер ШФ победи трудно след продължения за купата на Германия
photo: Thomas Frey/dpa via AP
Берлин,  
16.08.2025 20:09
 (БТА)

Бившият европейски клубен шампион Хамбургер ШФ победи драматично с 2:1 след продължения петодивизионния Пирмазенс и се класира за 1/16-финалите в турнира за купата на Германия.

Резервата Гилерме Рамос изравни в полза на гостите във втората минута на допълнителното време, а Рансфорд Кьонигсодфер се разписа преди изтичане на стотната минута, давайки успеха в полза на Хамбургер ШФ, който се завърна в елита на Германия.

Волфсбург победи с 9:0 като гост петодивизионния Хемелинген в друга среща от турнира.

Двукратният носител на трофея РБ Лайпциг се наложи с 4:2 срещу домакина Зандхаузен от четвърта дивизия. 

Хайденхайм се наложи с 5:0 при гостуването си на четвъртодивизионния Балингер, който остана с 10 футболисти на терена. Бохум изпита сериозни трудности при гостуването си на Динамо Берлин, но победи с 3:1 след продължения.

Санкт Паули победи трудно с 1:0 след продължения срещу Нордерщедт. Нюрнберг отпадна срещу след поражение с 5:6 срещу нискоразредния Илертисен след изпълнение на дузпи. В редовното време и продълженията двата отбора направиха равенство 3:3.

/АВ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:48 на 16.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация