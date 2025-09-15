Германският Бохум уволни старши треньора и спортния директор

Хамбургер ШФ победи трудно след продължения за купата на Германия
Бившият европейски клубен шампион Хамбургер ШФ победи драматично с 2:1 след продължения петодивизионния Пирмазенс и се класира за 1/16-финалите в турнира за купата на Германия.
Германският футболен тим Бохум се раздели със старши треньора Дитер Хекинг и спортния директор Дирк Дюфнер след слабия старт на сезона във втора дивизия след изпадането от Бундеслигата.
Бохум има само 3 точки от пет изиграни мача, а клубът обяви по-рано днес, че драстичната мярка е взета, защото няма развитие в отбора.
Хекинг зае треньорския пост през ноември, но не успя да задържи тима в елитната дивизия. Дюфнер пристигна през април.
От Бохум информираха още, че треньорът на юношеския отбор Давид Зиберс засега ще води мъжкия състав.
/КМ/
