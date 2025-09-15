Подробно търсене

Германският Бохум уволни старши треньора и спортния директор

Кремена Младенова
снимка: Swen Pfoertner/dpa via AP
Бохум,  
15.09.2025 18:52
 (БТА)

Германският футболен тим Бохум се раздели със старши треньора Дитер Хекинг и спортния директор Дирк Дюфнер след слабия старт на сезона във втора дивизия след изпадането от Бундеслигата.

Бохум има само 3 точки от пет изиграни мача, а клубът обяви по-рано днес, че драстичната мярка е взета, защото няма развитие в отбора.

Хекинг зае треньорския пост през ноември, но не успя да задържи тима в елитната дивизия. Дюфнер пристигна през април.

От Бохум информираха още, че треньорът на юношеския отбор Давид Зиберс засега ще води мъжкия състав.

Към 18:59 на 15.09.2025 Новините от днес

