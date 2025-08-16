site.bta „Нашата слабост да допускаме ранни голове оказва влияние", смята наставникът на Спартак 1918 Варна Диян Дончев
Изказване на треньора на Спартак 1918 Варна Диян Дончев след срещата от 5-ия кръг на Първа лига между „соколите“ и градския съперник Черно море, завършила 3:1 за „моряците“.
Диян Дончев (треньор на Спартак 1918 Варна) – „Нашата слабост да допускаме ранни голове оказва влияние, това е много важен момент. С Левски пак допуснахме рано гол. Това е слабост и работим да я отстраним. Все пак момчетата са млади, нямат опита и трябва да имаш не само желание и късмет, но трябва да имаш и качества.
Доколкото можахме се противопоставихме на Черно море. Те са опитен отбор, колко години играят заедно и това оказва влияние.
В момента с това разполагаме, опитваме се да запълним някои празнини, които имаме с хора, които играят на друга позиция, но с това разполагаме, това е за момента.
Победата ще дойде рано или късно, въпросът е да продължаваме по същия начин, трябва да се надгражда.
Не знам как стоят нещата с документацията на някои от момчетата, които не са картотекирани. Търсим футболисти, но се съобразяваме и с някои други неща. Да, с финансови параметри. Имаше желание и себераздаване от футболистите, но пак казвам – трябва и класа. Този отбор на Черно море се побеждава не само с желание, но трябват и класни футболисти.“
/БД/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина