„Нашата слабост да допускаме ранни голове оказва влияние", смята наставникът на Спартак 1918 Варна Диян Дончев

Изказване на треньора на Спартак 1918 Варна Диян Дончев след срещата от 5-ия кръг на Първа лига между „соколите“ и градския съперник Черно море, завършила 3:1 за „моряците“.

Диян Дончев (треньор на Спартак 1918 Варна) – „Нашата слабост да допускаме ранни голове оказва влияние, това е много важен момент. С Левски пак допуснахме рано гол. Това е слабост и работим да я отстраним. Все пак момчетата са млади, нямат опита и трябва да имаш не само желание и късмет, но трябва да имаш и качества.

Доколкото можахме се противопоставихме на Черно море. Те са опитен отбор, колко години играят заедно и това оказва влияние.

В момента с това разполагаме, опитваме се да запълним някои празнини, които имаме с хора, които играят на друга позиция, но с това разполагаме, това е за момента.

Победата ще дойде рано или късно, въпросът е да продължаваме по същия начин, трябва да се надгражда.

Не знам как стоят нещата с документацията на някои от момчетата, които не са картотекирани. Търсим футболисти, но се съобразяваме и с някои други неща. Да, с финансови параметри. Имаше желание и себераздаване от футболистите, но пак казвам – трябва и класа. Този отбор на Черно море се побеждава не само с желание, но трябват и класни футболисти.“