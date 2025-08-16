Подробно търсене

„Нашата слабост да допускаме ранни голове оказва влияние", смята наставникът на Спартак 1918 Варна Диян Дончев

Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
БТА, Варна (16 август 2025) на снимката треньорът на Спартак 1918 Варна Диян Дончев, снимка кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков/БТА
Варна,  
16.08.2025 21:59
 (БТА)

Изказване на треньора на Спартак 1918 Варна Диян Дончев след срещата от 5-ия кръг на Първа лига между „соколите“ и градския съперник Черно море, завършила 3:1 за „моряците“.

Диян Дончев (треньор на Спартак 1918 Варна) – „Нашата слабост да допускаме ранни голове оказва влияние, това е много важен момент. С Левски пак допуснахме рано гол. Това е слабост и работим да я отстраним. Все пак момчетата са млади, нямат опита и трябва да имаш не само желание и късмет, но трябва да имаш и качества.

Доколкото можахме се противопоставихме на Черно море. Те са опитен отбор, колко години играят заедно и това оказва влияние.

В момента с това разполагаме, опитваме се да запълним някои празнини, които имаме с хора, които играят на друга позиция, но с това разполагаме, това е за момента.

Победата ще дойде рано или късно, въпросът е да продължаваме по същия начин, трябва да се надгражда.

Не знам как стоят нещата с документацията на някои от момчетата, които не са картотекирани. Търсим футболисти, но се съобразяваме и с някои други неща. Да, с финансови параметри. Имаше желание и себераздаване от футболистите, но пак казвам – трябва и класа. Този отбор на Черно море се побеждава не само с желание, но трябват и класни футболисти.“

