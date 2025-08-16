"ТАГ Имобилиен" разширява присъствието си в Полша с ново придобиване

Групата за жилищни имоти "ТАГ Имобилиен" (TAG Immobilien), чиито акции се търгуват на индекса MDAX във Франкфурт на Майн, обяви, че е подписала споразумение за придобиването на около 5300 новопостроени апартамента в Полша. Общата стойност на сделката е 2,4 милиарда злоти, което се равнява на 565 милиона евро, съобщи Дау Джоунс.

Компанията очаква по-голям принос към паричните потоци от придобиването в комбинация с добрите бизнес резултати за първата половина на годината и възнамерява да разпредели по-голям дял от оперативната си печалба, считано от 2026 г. Коефициентът на изплащане на дивиденти ще бъде увеличен до поне 50 процента от оперативния резултат (FFO1) – показател, използван в бизнеса с недвижими имоти. За текущата финансова година остава в сила планираното съотношение от 40 процента.

След приключването на сделката, което се очаква в края на третото или началото на четвъртото тримесечие, след одобрение от полските антимонополни органи, оперативният паричен поток на "ТАГ Имобилиен" ще се увеличи значително, посочват от компанията.

След пълното отдаване под наем и реализиране на синергиите портфейлът ще генерира нетен действителен наем от 175–180 млн. злоти, приходи от наем от 140–145 млн. злоти и принос към коригираната EBITDA в размер на 140–145 млн. злоти (32–34 млн. евро) през финансовата 2026 г. Подробности за въздействието ще бъдат представени в насоките за 2026 г., които ще бъдат публикувани заедно с тримесечния отчет за третото тримесечие на 2025 г.

Компанията ще финансира сделката със съществуващи парични средства и парични еквиваленти, които в края на първата половина на годината възлизат на 870 млн. евро. Ликвидността ще бъде подкрепена и от мостово финансиране в размер до 600 млн. евро със срок до 24 месеца.