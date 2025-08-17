Велико Търново и Габрово да бъдат с обща кандидатура за Европейска столица на културата, предложи кметът на Велико Търново Даниел Панов

Велико Търново и Габрово да се обединят с обща кандидатура за Европейска столица на културата през 2032 година, предложи кметът на Велико Търново Даниел Панов.

Идеята беше представена в рамките на фестивала „48 часа - Варуша Юг“. На откритата сцена пред крепостта „Царевец“ артистичният директор на фестивала Галин Попов благодари на всички участници и гости, които за четвърта година споделят културните и артистичните пространства на Велико Търново и посочи, че отдавнашна негова мечта е двата града да обединят усилия и да покажат своя потенциал в обща кандидатура за престижното отличие. Темата на фестивала е „Нагоре – надолу: далеч по-близо“, в която съществена част е добросъседството. През тази и следващата година предстои кандидатстването на България за Европейска столица на културата, и ако двата града обединят усилията си, ще имат всички шансове за успех, каза Попов.

Кметът Даниел Панов подчерта, че иска да подаде ръка от старопрестолния град към Габрово и призова всички артисти, които подкрепят тази идея да работят заедно за нея, защото двата града споделят един общ регион и имат богати исторически връзки от Възраждането насам.

Партньор на фестивала във Велико Търново през тази година е Гьоте институт. Директорът на института и ръководител на на отдел Културна програма Кирстен Хакенброх посочи, че е впечатлена от богатата му програма и обмена на различните култури, езици и общуване в различните над 50 локации във Велико Търново, което е добра предпоставка за развитие.

Фестивалната програма тази вечер включваше няколко различни открити сцени, където музиканти от различни стилове, представяха пред стотици гости своето изкуство. След спектакъла „Звук и светлина“, който тази година навършва 40 години от основаването си, публиката се потопи в хармонията на женския хор с диригент Ваня Монева, като преди това на сцената се изявиха хористите от „Плетеница“.

Във вечерните часове близо десет музикални формации свириха на откритите сцени, десетки бяха изложбите, творческите срещи и арт работилниците. В неделния ден фестивалната програма започва с неделна литургия в църквата „Свети Николай“, с беседа и дискусия за делото на майстор Колю Фичето, подготвена от Историческия музей в Дряново. В Художествената галерия „Борис Денев“ ще се състои философска закуска, посветена на темата за машините и хората със Зорница Христова. Предстоят атрактивни забавления с камера обскура, концерти, йога упражнения, творчески работилници и срещи с творци в различни жанрове.