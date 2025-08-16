Свети свещеномъченик Симеон Самоковски е покровител, молитвеник, ходатай за всички нас, каза патриарх Даниил в Бельова църква в Самоков

Свети свещеномъченик Симеон Самоковски остава до край верен на вярата си. Той е покровител, молитвеник, ходатай за всички нас - така да отстояваме вярата, да живеем честно пред Бога. Това каза в проповедта си пред миряните българският патриарх и Софийски митрополит Даниил в самоковския храм „Рождество Богородично“ - Бельова църка, където възглави патриаршеска света литургия. По-рано днес той се поклони пред мощите на светеца, които се намират в храма.

Българският патриарх каза, че трябва да укрепваме вярата си, да се трудим за спасението ни, защото нашият живот не се изчерпва със земното ни битие. Смисълът е да се подготвим за Царството Божие. Той припомни, че по време на османското робство много християни са избрали вярата, както е направил и самоковският покровител.

Според него, ако сърцето е привързано към нещо друго, а не към Бога, то не сме в състояние да застанем на молитва и да внимаваме в нея.

Патриарх Даниил припомни и за делото на Света Богородица, както и че вчера, 15 август, беше Успение Богородично .

Той поздрави събралите се в храма миряни и подари на кмета на общината Ангел Джоргов икона с лика на самоковския светец. Предстоятелят на храма отец Любомир Мишков припомни, че преди няколко месеца там бе открито първото неделно училище в града и в него вече се обучават около 30 деца. Те подариха на патриарх Даниил икони, които са направили по време на обучението си всяка неделя.

Програмата за празника продължи с раздаване на курбан и фолклорен концерт на местни състави.

Патриарх Даниил за втора година води литургия в Бельова църква след празника Успение Богородично. Литургията и концертът в Бельова църква са част от програмата за празника на Самоков, която започна вчера.

През месец декември миналата година Общинският съвет в Самоков реши да бъде изграден паметник на Симеон Самоковски по повод навършването на 290 години от мъченическата му кончина на 21 август 1737 година. Той ще бъде поставен около пространството при Байракли джамия.

По-късно през днешния ден ще бъде открита изложба пленер „Нишки на времето“ на шестима съвременни български художници, които черпят идеи и вдъхновения в Самоков.

Свещеномъченик Симеон Самоковски, със светското име Симеон Попович, има своето място в българската история. Той става Самоковски митрополит през есента на 1734 г. По това време започва организирана съпротива срещу османците в Самоковска митрополия. Център на заверата е Долнолозенският манастир „Свети Спас“, а ръководител и главен инициатор - митрополит Симеон Самоковски. Около 20 юли 1737 г. той е арестуван, митрополитският дом е ограбен и разбит, а Симеон е окован и хвърлен в тъмница, където е измъчван 23 дни. Около 18 август Самоковският митрополит, окован във вериги, е отведен в София като главен организатор и водач на заверата срещу султана. Затворен и измъчван е три дни. Обесен е зад църквата „Света София“ на 21 август. Али паша забранява погребение в София. Тялото на митрополит Симеон Самоковски е погребано в притвора на Бельова църква, вляво зад вратата, където в 1994 г. при археологически разкопки е открита гробната яма с част от мощите му и част от Евангелието, митрополитския жезъл и златотъкана митрополитска одежда. Мощите на светеца почиват на видно място в Бельовата църква, а денят на неговата смърт - 21 август, е обявен за празник на град Самоков, посочиха от Община Самоков за БТА.