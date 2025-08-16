Подробно търсене

Събор под надслов „Земя и плодородие" се състоя втора поредна година в търговищкото село Бистра

Кореспондент на БТА в Търговище Екатерина Христова
Общоселски събор под надслов „Земя и плодородие“ събра за втора поредна година жители на село Бистра, община Търговище, и гости от близо и далеч. Снимка: кореспондент на БТА в Търговище Екатерина Христова (ВЯ)
16.08.2025 15:52
Събор под надслов „Земя и плодородие“ се състоя за втора поредна година в търговищкото село Бистра. Събитието е организирано от читалището и кметството, като за провеждането му съдействат много спомоществователи и съмишленици.

Музикална програма от изпълнения на самодейни колективи от с. Бистра и съседни населени места оживи дошлите на празника. Специалните гости - народните певци Петър Кирилов и Елена Коева, както и солистите на танцова формация „Шопски наниз“ – София, вдигнаха на крака присъстващите и заедно извиха кръшни български хора в центъра на селото.

За всички гости бе подготвена рибена чорба по местна рецепта. Имаше базар на домашно приготвени кулинарни изкушения и томбола с награди, като средствата ще се използват за строежа на параклис в населеното място, възобновен преди година.

Щанд бе подреден и в подкрепа лечението на петгодишните близнаци Димитър и Симеон от Търговище, които от раждането си страдат от рядко генетично заболяване, а от година са диагностицирани и с тежката и рядка апластична анемия – заболяване, при което костният мозък спира да произвежда кръвни клетки. За да преодолеят заболяването, на децата ще бъде направена трансплантация на костен мозък в клиника в Германия. Близнаците и техните родители са вече там, а скъпоструващото лечение подкрепят различни каузи в града и региона. Чрез продажбата на ръчно изработени свещи бе събрана сумата от 420 лв.

Специално за празника бистренци бяха подредили тематични кътове в парка до читалището. В тях бяха преплетени сезонни дарове на природата, оръдия на труда и любопитни декорации.

 

