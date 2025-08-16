Подробно търсене

Над 30 мотоклуба от страната и чужбина участват в 18-ия Национален мотосъбор във Видин

Кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов
16.08.2025 21:39
Представители на над 30 мотоклуба от всички краища на България, както и от чужбина – Сърбия, Румъния, Великобритания, участват в 18-ия Национален мотосъбор във Видин. Това каза за БТА президентът на мотоклуб „Северозападни мотори“ ("Nord-West Motors MC") Младен Младенов – Денкича.

„Идеята е да се съберем събратя, които споделяме една идея – моторите. Да се опознаем, да сме обединени, да си помагаме, да сме задружни и сплотени“, отбеляза той, като призова мотористите да карат внимателно, за да се прибират живи и здрави у дома при своите близки и роднини.

Традиционният мотосъбор във Видин се организира с финансовото и логистично съдействие на Общината, каза заместник-кметът Борислава Борисова. Ще продължим и вбъдеще да подкрепяме любителите на моторите, които всяка година пропътуват стотици километри, за да бъдат гости на нашия град, коментира тя.

Организаторите от „Северозападни мотори“ са подготвили разнообразна програма: стънт шоу, драг рейсинг на летището край с. Иново, почетна обиколка на град Видин, игри, томболи, награди, рок концерти и други забавления. За настроението на всички снощи се погрижиха Трио "VIVA" и рокгрупа "Хоризонт". Тази вечер на сцената до крепостта Баба Вида ще се качат групите „Елинор“, и „Керана и Космонавтите“, след което ще бъде изтеглена томбола. Голямата награда тази година е лек автомобил.

Като на всеки мотосъбор, и тук има много подкрепителни пунктове с бира и скара, щандове с различни рокерски аксесоари и сувенири.

 

