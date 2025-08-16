Байерн Мюнхен победи Щутгарт и спечели Суперкупата на Германия

Байерн Мюнхен спечели Суперкупата на Германия. Баварците се наложиха с 2:1 срещу Щутгарт.

Хари Кейн откри резултата в 18-ата минута, увенчавайки по-силната игра на шампионите.

В 24-ата минута испанският от мюнхенския клуб Ник Волтемаде опита да изравни, но вратарят Мануел Нойер се намеси решително.

Майкъл Олисе пропусна да се разпише във вратата на Щутгарт преди края на първата част, а ветеранът Нойер отново се отличи с добри спасявания след почивката.

В 77-ата минута новото попълнение на Байерн Луис Диас направи резултата 2:0 след центриране на Серж Гнабри. Бившият играч на Ливърпул се разписва за първи път в официален мач на баварците.

Носителят на купата на Германия за миналия сезон върна едно попадение в допълнителното време чрез Джейми Левелинг.

Байерн Мюнхен спечели Суперкупата на страната за рекорден 11-ти път.