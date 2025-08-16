Фратрия си тръгна с успех от гостуването на Марек в Дупница

site.btaФратрия си тръгна с успех от гостуването на Марек в Дупница
Първенство на България по футбол, срещи от 4-ия кръг във Втора лига: Марек (Дупница) - Фратрия (Варна) - 1:3 (0:1) голмайстори: 0:1 Иван Брикнер 26, 0:2 Айвън Ангелов 51, 0:3 Ерик Манолков 88, 1:3 Борислав Николов 90+2 Спортист (Своге) – Севлиево – 1:1 (0:0) голмайстори: 1:0 Кристиян Христов 60, 1:1 Стелиян Добрев 90+6-дузпа по-късно днес: Хебър (Пазарджик) – Миньор (Перник) Пирин (Благоевград) – Локомотив (Горна Оряховица) неделя: Беласица (Петрич) – Спартак (Плевен) Дунав (Русе) - ЦСКА II (София) понеделник: Лудогорец II (Разград) – Вихрен (Сандански) вторник: Етър (велико Търново) – Янтра (Габрово) Черноморец 1919 (Бургас) - почива Класиране: 1. Фратрия (Варна) 4 4 0 0 10:3 12 2. Дунав (Русе) 2 2 0 0 4:1 6 3. Спортист 2009 (Своге) 4 1 3 0 4:3 6 4. Вихрен (Сандански) 3 2 0 1 3:3 6 5. Марек (Дупница) 4 1 2 1 2:3 5 6. Пирин (Благоевград) 2 1 1 0 2:1 4 7. Хебър 1918 (Пазарджик) 3 1 1 1 5:5 4 8. Лудогорец II (Разград) 3 1 0 2 5:4 3 9. Спартак (Плевен) 3 1 0 2 2:4 3 10. Локомотив (Горна Оряховица) 3 1 0 2 3:4 3 11. Янтра 2019 (Габрово) 3 0 3 0 4:4 3 12. ЦСКА II (София) 3 1 0 2 4:6 3 13. Севлиево (Севлиево) 4 0 3 1 1:3 3 14. Черноморец 1919 (Бургас) 3 0 2 1 3:4 2 15. Етър (Велико Търново) 3 0 2 1 1:3 2 16. Миньор (Перник) 3 0 2 1 2:3 2 17. Беласица (Петрич) 2 0 1 1 1:2 1
/БД/
