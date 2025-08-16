Четири училища в област Видин имат нови директори, а за две – няма класирани кандидати

Четири училища в област Видин имат нови директори, за две – няма класирани кандидати. Това показва списъкът на класираните на първо място участници в проведените конкурси, публикуван на сайта на Регионалното управление на образованието.

Дългогодишният директор на Професионалната гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” – Видин Мариета Георгиева ще продължи да ръководи училището. Здравка Младенова печели конкурса за директор на Средно училище “Христо Ботев” в Белоградчик, Яница Георгиева - на Средно училище “Св. св. Кирил и Методий” в Димово, а Кристина Луканова - на Основно училище "Димитър Благоев" в село Гара Орешец.

За училищата в Брегово и Кула няма класирани кандидати.

Христинка Балдахинова ще управлява Центъра за подкрепа за личностно развитие – Градско ученическо общежитие във Видин.

За три училища – в селата Арчар, Бело поле и Раковица, не са се явили кандидати.

Конкурсите за директори на девет общински и държавни училища в област Видин и на Центъра за подкрепа за личностно развитие в областния град бяха обявени през юни. Кандидатите са преминали два конкурсни етапа: писмен изпит с решаване на тест и събеседване със защита на концепция за стратегическо управление на училището, отбелязват от РУО-Видин.