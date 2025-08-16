В трънското село Забел за поредна година се проведе творческа занималня за изкуство, доброволчество и завръщане към корените

В трънското село Забел за поредна година се проведе лятна творческа занималня за изкуство, доброволчество и завръщане към корените, каза за БТА Валерия Димитрова от алтернативен театър „Студио 4хС“, които са организатори на заниманията.

Тя обясни, че събитието се реализира по проект, осъществен с подкрепата на Община Трън и организацията „Здравей, Здраве“ – Трън и Европейския младежки портал. То обединява танца, фотографията, планинските преходи и социално ангажираните инициативи с участници от различни области на изкуството, които съчетават творческата работа с активна подкрепа за местната общност.

В заниманията са участвали деца от град Трън и близките населени места - подрастващи предимно от ромски произход, каза Димитрова.

Хореографът Михаил Бобев е водил класовете по танци в Народно читалище „Гюрга Пинджурова – 1895 г.“. Първите няколко занимания са започнали с около пет деца, след което броят им е нараснал до над 30.

„Уроците, балансирани между игра и танц, развиват фината моторика чрез упражнения с топка и въже, включват театрални елементи с кукли, изработени от вестници, и пренасят детските футболни истории на сцената. Така децата не само се учат да играят, но и да се грижат един за друг“, каза още Димитрова.

Във втория етап от програмата децата са изкачили връх Руй с опитния водач Христо Мирчев. Участниците са изписали на върха с растения и сухи цветя името - Руй.

Валерия Димитрова разказа, че по време на лятната занималня екипът е имал стриктен режим, който е включвал вегетарианско хранене, замесване и опичане на пресен хляб, както и направата на традиционни билкови рецепти с растения от региона, които са били сушени от дядо Ангел.

На 6 и 7 септември предстои фотографски пленер с Натали Бонева, който ще се състои в град Трън, в местното читалище, както и концерт на площада в с. Забел.

„Лятната творческа резиденция в Забел показва, че когато изкуството и доброволчеството се срещнат в една програма, резултатът надхвърля рамките на културно събитие – превръща се във възстановяване на връзките между хората, мястото и смисъла“, каза още Валерия Димитрова от „Студио 4хС“.