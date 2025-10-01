Нова изложба разказва 140-годишната история на Българския червен кръст във Варна

Нова изложба, представяща 140-годишната история на дружеството на Българския червен кръст във Варна, бе официално открита днес на входа на Морската градина. Снимките показват както началото на организацията преди почти век и половина, така и съвременната й дейност, посочи за БТА председателят д-р Петър Радушев. Той уточни, че са планирани и други събития по случай 140-годишнината – срещи, беседи, като кулминацията ще бъде на 10 ноември с провеждането на голяма научно-практическа конференция.

Варненското дружество на БЧК е учредено на 10 ноември 1885 г. от активни общественици, чиито имена днес носят улици в града, отбеляза Радушев. Сред основателите са Михаил Колони, Кръстьо Мирски и д-р Ангел Пискюлиев. Първи председател на дружеството е митрополит Симеон.

Основните принципи на организацията остават същите и днес – хуманност, независимост, доброволчество и чистата идея за помощ на най-уязвимите и пострадалите при бедствия и аварии, допълни Радушев. Като особен акцент за структурата във Варна той изтъкна водноспасителната дейност и подготовката на спасители. По думите му през тази година курсове са преминали близо 120 души, а след две години градът ще отбележи 100 години водноспасителна дейност и създаването на първата спасителна команда със заповед на тогавашния кмет.

Снимките в изложбата не изчерпват цялата история на БЧК-Варна, но дават представа за развитието на организацията, днешната й дейност и доброволците, които през годините са оказвали помощ на нуждаещите се, обобщи Радушев. Експозицията може да се разгледа до 15 октомври.