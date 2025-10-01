Наградиха победителите в деветото издание на лятната кампания „Ела в библиотеката с приятели“ във Велико Търново

В Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ във Велико Търново днес обявиха и наградиха победителите в деветото издание на лятната кампания „Ела в библиотеката с приятели“.

Голямата награда за ученици от 7 до 10 години беше присъдена на 8-годишната Амира Карагьозова от Основно училище „Петко Р. Славейков” във Велико Търново, заела 36 книги. Наградата за участници от 11 до 14 години получи 11-годишната Елена Александрова от Основно училище „Елин Пелин“ в Първомайци за заетите от нея 27 книги. Голямата награда във възрастова категория от 15 до 18 години заслужи 18-годишната Елица Атанасова от Профилирана езикова гимназия „Д-р Асен Златаров” в старата столица, която за периода на кампанията е заела 43 книги.

На церемонията бяха връчени награда за личен пример на преподавателя в детски клуб „Прегръдка“ д-р Милена Миланова, награда за активна работа на Aleidy Garden and School и Образователен център „ВипЛингва“, и награда за посланик на библиотеката на журналиста Таня Георгиева. Награда за Детска градина получи „Шареният замък“ във Велико Търново. Семейни награди, тематично наречени „Моето четящо семейство“ заслужиха Диана и Траяна Крумови, Фатме Ахмедова и Каян Веселинов, Траяна, Стоил и Лазарина Стоянови, Мария, Христо и Магдалена Николови, Михаил Захариев и Мариета Пенева, Сиана и Инес Марколийски, Катерина и Константин Куцарови. Награда „С приятели на библиотека“ беше присъдена на ученичката в Средно училище „Емилиян Станев“ Михаела Драганова. През лятото тя реализира инициатива към Средношколски отдел „Сподели и полети“, целяща по иновативен начин да представи книги и автори на търновската четяща общност. То беше първото, осъществено от Литературния и читателски клуб към Средношколски отдел „Снежана Янева“.

Специални награди за деца от предучилищна възраст тази година организаторите присъдиха на Елена Благоева, Александър Томов, Марк Ричков и Ясна Димова. Награди за партньори бяха връчени на д-р Весела Николова от училище „АК-Аркус“ за проведени арт работилници, на Сдружение „Движение на просветителите” за дейността им в насока опазване на културно наследство, на Петя Александрова и д-р Ваня Цанева за усилията им за популяризиране на езика на надеждата Есперанто. Наградата за устойчив читател получи 13-годишната Лилия Иванова.

Всички награди бяха осигурени от домакина на кампанията Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“, а музикален поздрав към всички присъстващи поднесе седмокласничката от Средно училище „Емилиян Станев” Сема Адемова, с ръководител Ирена Трайкова. Библиотекарят Галина Ганцарова допълни програмата с музикални етюди на пиано.

На награждаването присъстваха редица официални гости. Сред тях беше патронът на кампанията и председател на Общинския съвет във Велико Търново Венцислав Спирдонов, който определи книгата като приятел, имащ душа. Тя ни създава спомени, дава ни любов, води ни на пътешествия и ни разкрива света, каза инициаторът на „Ела в библиотеката с приятели“. Той изрази радостта си от успеха на кампанията, която за деветте години на своето съществуване е накарала хиляди деца и младежи да четат повече.

Областният управител на Велико Търново Юлия Ликоманова-Мутафчиева поздрави всички и каза, че тази инициатива трябва да продължи да същствува и да се превърне в пример за други библиотеки на територията на областта. Тя връчи почетна грамота на Венцислав Спирдонов за инициирането и провеждането на кампанията.

Началникът на Регионално управление на образованието в старата столица Здравка Минчева пожела на участниците да продължат да четат, да водят приятелите и съучениците си в библиотеката, да мечтаят и да създават своите собствени приказки.

Заместник-кметът на Велико Търново Мариела Цонева каза, че чрез книгите хората се обогатяват и отварят всички врати и прозорци към света. Според нея участниците в кампанията са победители, защото са победили съвременния свят на технологиите и не посягат към електронните устройства, а към книгата, което е нещо много ценно, водещо до по-красиво и по-богато на емоции и чувства общество.

Директорът на Дирекция „Образование“ в Община Велико Търново Пенка Игнатова поздрави децата за тяхната упоритост, любознателност и любов към книгите. Тя подчерта, че всеки прочетен ред ги прави по-силни, по-мъдри и по-добри.

Директорът на Дирекция „Култура, недвижимо културно-историческо наследство, празници и фестивали“ в Община Велико Търново Нелина Църова също се обърна към децата и младежите с думите, че книгата е добър приятел и винаги ще ги доведе до добър край. В нея ще намерите познание, съвет и утеха, идеи и вдъхновение, допълни тя. Църова посочи, че тазгодишната инициатива е част от програмата на Община Велико Търново за отбелязване на 840 години от въстанието на Петър и Асен. Ако историята е учителка на народите, то книгата е най-добрият учител за всички епохи, времена и хора, добави тя и пожела кампанията от лятна да се превърне в целогодишна.

Инициативата „Ела в библиотеката с приятели“ има за цел да насърчи интереса на младото поколение към книгите, провокирайки го да чете и да обогатява своята култура и грамотност. Организаторите съобщиха, че от 3 юни до 15 септември тази година в надпреварата са се включили близо 4000 ученици от областта, регистрирани читатели на библиотеката - домакин. БТА припомня, че толкова бяха участниците и в миналогодишната кампания.