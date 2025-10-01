Програмите на Балканския документален пазар тази година са с награден фонд от 100 хиляди евро

Близо 70 гости от международната документална индустрия пристигат в София за тазгодишното издание на Балканския документален пазар, което се провежда в рамките на „София ДокуМентал“, информират от екипа на фестивала.

По думите им особен фокус е конкурсът за български проекти за документални подкасти. Общият награден фонд за филмови и подкаст проекти възлиза на 100 хиляди евро.

„Вече повече от 15 години Балканският документален център (БДЦ) подкрепя утвърдени и изгряващи документалисти, журналисти и активисти в процеса по завършване на техните проекти. Това се случва чрез две вече утвърдени обучителни програми – „БДЦ – открития“ и Docu Rough Cut Boutique. За втора поредна година се провежда и програмата Балкански наблюдатели – медийна програма за журналисти, която включва и проекти за аудио подкасти“, разказват инициаторите.

Всеки от филмовите проекти, отличени в „Балкански наблюдатели“, получава допълнителна подкрепа от 25 хиляди евро, а подкастите – по 5 хиляди. Наред с това, и тази година ще бъде присъдена награда за най-добра презентация на проект в програмата „БДЦ – открития“, подкрепена от Държавния културен институт към МВнР, и наградата LightDox, която включва и едногодишна менторска подкрепа за маркетинг и дистрибуция.

Инициативата „Балкански наблюдатели“ е насочена към нуждата от безопасна и подкрепяща среда за журналисти, режисьори и активисти, които често са изправени пред трудни предизвикателства като автоцензура и различни заплахи на Балканите и в околните региони. Най-важният етап от програмата се провежда по време на „София ДокуМентал“. На 2 октомври проектите ще бъдат представени пред делегатите на Балканския документален пазар. Международно професионално жури ще удостои най-добрите от тях с финансова подкрепа по време на церемонията по награждаването на 4 октомври. Ключов за „Балкански наблюдатели“ е акцентът върху проектите за сътрудничество между държави от Източна Европа, Балканите и Кавказ, допринасяйки за по-свързана и съпричастна европейска медийна среда.

Програмата включва и панелна дискусия с участието на известни български разследващи журналисти, които ще разкажат за своята работа и предизвикателствата в нея. Дискутанти са Николай Стоянов („Капитал“), Борис Митов („Свободна Европа“) и Мая Димитрова (БНТ), а модератор е Велислава Попова („Дневник“).

/ДД