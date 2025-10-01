АА: Предстоящата 5G инфраструктура на Турция ще послужи за основа на бъдеща дигитална екосистема

Предстоящата 5G инфраструктура за свързаност на Турция ще служи като основа за бъдещата ѝ дигитална екосистема, „трансформирайки страната в технологичен център, произвеждащ местни 5G технологии, които след това ще бъдат използвани на световния пазар“, каза пред Анадолската агенция (AA) турският министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу. Това предаде АА за БТА съгласно споразумението за обмен на информация между двете агенции.

Уралоглу заяви, че 5G не е просто по-бърза връзка, а основата на по-интелигентна и по-надеждна дигитална екосистема.

Той отбеляза, че подготовката за осигуряване на 5G в цялата страна е достигнала финалния си етап, като търгът за 5G е насрочен за 16 октомври в Анкара.

Министърът спомена, че Турция инвестира в прехода към 5G, като същевременно се превръща в ключов играч в 6G, добавяйки, че за тази цел са придобити някои патенти.

„Не само работим за 5G, но и се подготвяме за проектите си по-нататък – ще продължим да работим с всички наши институции и да развиваме страната си в областта на комуникационните технологии“, каза той.

Уралоглу заяви, че ще се наблегне местните стоки да са с приоритет в 5G инфраструктурата на Турция и че темпът на местното производство, свързано с 5G, ще нарасне.

„Нашият „Национален 5G проект от край до край“ ще произвежда базови станции и основни мрежови компоненти в Турция“, каза той. „Ще има изискване да се използват до 60% произведени в страната стоки и до 30% местни комуникационни продукти в опит да се намали зависимостта ни от чужбина и да се допринесе за баланса по текущата сметка на икономиката.“

„Благодарение на високата скорост на данни, ниската латентност и широкия капацитет на връзката, 5G подобрява потребителското изживяване, но също така проправя пътя за новаторски приложения в области като интелигентните градове, „Индустрия 4.0“, здравеопазването и автономните превозни средства – ефективното и съзнателно използване на тази технология ще има огромни ползи за обществото като цяло, както и ще допринесе за постигането на целите за устойчиво развитие“, добави той.

Уралоглу отбеляза, че активното участие на Турция и развитието на 5G ще стимулира технологичния прогрес и конкурентоспособността на страната на световната сцена.

„С 5G ще навлезем в нова ера, която премахва пречките във всяка област, от образованието до здравеопазването и от индустрията до развлеченията, като същевременно позволява незабавна комуникация на данни с ниска латентност“, каза той.

