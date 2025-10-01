В девет квартала на Сливен на 2 октомври няма да има вода заради ремонт на водопровод

Частично прекъсване на водоподаването ще има в Сливен на 2 октомври, съобщават от „Водоснабдяване и канализация (ВиК) – Сливен“ ООД. Заради ремонт на водопровод към резервоар „Бункера“ водоподаването ще бъде спряно от 8:00 до 23:00 часа в кв. "Клуцохор", кв. "Комлука", кв. "Република", кв. "Звездите", кв. "Колю Фичето", кв. "Ново село", кв. "Българка", кв. "Сини камъни" и вилна зона. При възможност водата ще бъде възстановена по-рано от обявеното.

Строително-монтажните дейности са част от проекта „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население над 10 хил. еквивалент жители“, реализиран от „ВиК– Сливен“.