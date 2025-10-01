Подробно търсене

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 01.10.2025

Снимка: БТА/Владимир Шоков, архив
София,  
01.10.2025 18:08
 (БТА)
Наименование Код За единица валута/злато Лева (BGN) Обратен курс: за един лев
Австралийски долар AUD 1 1.10244 0.907079
Бразилски реал BRL 10 3.14119 3.18351
Канадски долар CAD 1 1.19718 0.835296
Швейцарски франк CHF 1 2.08845 0.478824
Китайски ренминби юан CNY 10 2.34315 4.26776
Чешка крона CZK 100 8.05697 12.4116
Датска крона DKK 10 2.61968 3.81726
Британска лира GBP 1 2.24705 0.445028
Хонконгски долар HKD 10 2.14373 4.66477
Унгарски форинт HUF 1000 5.03172 198.739
Индонезийска рупия IDR 10000 1.00302 9969.89
Израелски шекел ILS 10 5.03496 1.98611
Индийска рупия INR 100 1.88021 53.1855
Исландска крона ISK 100 1.37155 72.9102
Японска йена JPY 100 1.13401 88.1826
Южнокорейски вон KRW 1000 1.18714 842.361
Мексиканско песо MXN 100 9.13355 10.9486
Малайзийски рингит MYR 10 3.96487 2.52215
Норвежка крона NOK 10 1.67767 5.96065
Новозеландски долар NZD 10 9.69 1.03199
Филипинско песо PHP 100 2.87006 34.8425
Полска злота PLN 10 4.59298 2.17724
Румънска лея RON 10 3.84847 2.59844
Руска рубла * RUB      
Шведска крона SEK 10 1.77231 5.64235
Сингапурски долар SGD 1 1.29405 0.772768
Тайландски бат THB 100 5.15126 19.4127
Турска лира TRY 100 4.01092 24.9319
Щатски долар USD 1 1.66823 0.599438
Южноафрикански ранд ZAR 100 9.70852 10.3002
Злато (в трой унции) XAU 1 6440.82  
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.		  

/БП/

