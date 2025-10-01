Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 01.10.2025

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 01.10.2025
|Наименование
|Код
|За единица валута/злато
|Лева (BGN)
|Обратен курс: за един лев
|Австралийски долар
|AUD
|1
|1.10244
|0.907079
|Бразилски реал
|BRL
|10
|3.14119
|3.18351
|Канадски долар
|CAD
|1
|1.19718
|0.835296
|Швейцарски франк
|CHF
|1
|2.08845
|0.478824
|Китайски ренминби юан
|CNY
|10
|2.34315
|4.26776
|Чешка крона
|CZK
|100
|8.05697
|12.4116
|Датска крона
|DKK
|10
|2.61968
|3.81726
|Британска лира
|GBP
|1
|2.24705
|0.445028
|Хонконгски долар
|HKD
|10
|2.14373
|4.66477
|Унгарски форинт
|HUF
|1000
|5.03172
|198.739
|Индонезийска рупия
|IDR
|10000
|1.00302
|9969.89
|Израелски шекел
|ILS
|10
|5.03496
|1.98611
|Индийска рупия
|INR
|100
|1.88021
|53.1855
|Исландска крона
|ISK
|100
|1.37155
|72.9102
|Японска йена
|JPY
|100
|1.13401
|88.1826
|Южнокорейски вон
|KRW
|1000
|1.18714
|842.361
|Мексиканско песо
|MXN
|100
|9.13355
|10.9486
|Малайзийски рингит
|MYR
|10
|3.96487
|2.52215
|Норвежка крона
|NOK
|10
|1.67767
|5.96065
|Новозеландски долар
|NZD
|10
|9.69
|1.03199
|Филипинско песо
|PHP
|100
|2.87006
|34.8425
|Полска злота
|PLN
|10
|4.59298
|2.17724
|Румънска лея
|RON
|10
|3.84847
|2.59844
|Руска рубла *
|RUB
|Шведска крона
|SEK
|10
|1.77231
|5.64235
|Сингапурски долар
|SGD
|1
|1.29405
|0.772768
|Тайландски бат
|THB
|100
|5.15126
|19.4127
|Турска лира
|TRY
|100
|4.01092
|24.9319
|Щатски долар
|USD
|1
|1.66823
|0.599438
|Южноафрикански ранд
|ZAR
|100
|9.70852
|10.3002
|Злато (в трой унции)
|XAU
|1
|6440.82
|Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.
