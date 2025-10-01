Тази нощ и на 2-ри срещу 3 октомври ще бъде ограничено движението в тунел „Правешки ханове“ на „Хемус“, съобщиха от АПИ

Тази нощ и на 2-ри срещу 3 октомври поетапно ще бъде ограничавано движението в тунел „Правешки ханове“ на магистрала „Хемус“ за настройване на радио системата. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

За изпълнение на планираните дейности от 21:00 ч. до 5:00 ч. на 2 октомври ще бъде ограничено преминаването през тръбата за София. Докато се изпълняват предвидените работи, трафикът за столицата ще преминава по обходен маршрут - от пътен възел „Осиковска Лакавица“ (при 60-и километър) по път I-3 Ботевград - Ябланица и връщане на магистралата при пътен възел „Правец“ (при 52-ри километър). Движението за Варна ще се осъществява без ограничения.

Утре от 21:00 ч. до 5:00 ч. на 3 октомври ще бъде ограничено преминаването през тръбата за Варна. Докато се изпълняват предвидените дейности, през нощта трафикът за Варна ще преминава по обходен маршрут - от пътен възел „Правец“ (при 52-ри километър) по път I-3 Ботевград - Ябланица и връщане на магистралата при пътен възел „Осиковска Лакавица“ (при 60-и километър). Трафикът за София ще преминава без ограничения.

От 14:00 ч. утре до 14:00 ч. на 4 октомври ще бъде ограничено движението в активната лента в платното за София в отсечка с дължина около 200 метра при виадукт „Бебреш“ на автомагистралата, при 38-и км. Промяната в организацията на движението е за обезопасяване на пътния участък, а трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента.

От АПИ призовават шофьорите да спазват стриктно пътната сигнализация, да карат внимателно, спазвайки дистанция, да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Заради ремонт на настилката движението в посока София в участък на автомагистралата в област Варна е ограничено до 15 декември.