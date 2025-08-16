Успехът не е нещо, към което човек непременно трябва да се стреми, а дълъг път, каза за БТА диригентът Ваня Монева

Успехът не е нещо, към което човек задължително трябва да се стреми, а дълъг път, каза в интервю за БТА диригентът д-р Ваня Монева.

„Никога не съм мислила, че непременно трябва да съм успешна, да имам някаква известност. Напротив – ако човек върши с много воля, труд и отдаденост работата си, независимо от професията, неизменно идва един момент, в който хората оценяват какво правиш, до каква степен си израснал. Според мен успехът е нещо временно - т.е. ако днес успееш, веднага на следващия ден трябва да запретнеш ръкави отново, за да може другото стъпало да е на още по-високо ниво. Успехът е дълъг път“, отбеляза тя.

С концерт на ръководения от хор „Ваня Монева“ завърши тържественото отбелязване на празника Успение на Света Богородица - покровителка на Троянския манастир, в Орешак на 15 август.

„Чувствам се доволна от професията си, защото не само музиката е моя съдба, но обичам да работя с хора и техните гласове. Смятам, че най-съвършеният инструмент е човешкият глас, чрез него най-директно и най-емоционално излиза музиката“, каза маестра Монева.

Тя разказа, че пътят ѝ в музиката започва на петгодишна възраст с уроци по пиано и солфеж в родния ѝ град Велико Търново. Продължава обучението си в Музикалното училище в Русе, където един от преподавателите я открива за диригентската професия, а пътят и като хоров диригент започва в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“.

Монева, която е класически хоров диригент, е дирижирала всички възможни школувани хорове – женски, мъжки, детски, оперетни и др. „Минала съм през всички етапи и съм обогатила изключително много практическия си опит чрез работата с видове гласове и различни възрастови групи“, посочи тя.

Според Ваня Монева предизвикателствата при ръководството на един хор са многобройни и диригентът влиза в ролята не само на ръководител на един процес, но и на мениджър, специалист за връзки с обществеността, занимава се с логистика и т.н.

Мисията на нашия хор е многопосочна. Имаме големите сцени, но и високи критерии и отговорности, които носим с нашето изкуство, отбеляза тя. Невинаги пеем само и единствено фолклор, разнообразни са съчетанията, които правим - за нас се пишат произведения, които са свързани със симфоничен или камерен оркестър, с перкусионни инструменти и т.н. Пеем и в големи филмови продукции, поръчват ни песни от цял свят – от Канада, САЩ, Япония и др. Това дава голяма широта на развитие на нашия хор. Случвало се е да влезем в звукозаписно студио, да не знаем какво ще запишем и да имаме от 5 до 7 минути, за да прегледаме партитурата и да започнем записа, разказа Монева.

„Малцина, дори единици, са по света хоровете, които могат да се справят с това. Справяме се благодарение на интензивната ни работа и, разбира се, на подбора на момичетата, които пеят в нашия хор“, подчерта маестра Монева. На един хоров диригент му е нужно доста време, за да може да обиграе един състав и той да стане негово отражение, инструмент - така както се познаваме в моя хор, добави тя.

„Няма съществени промени в стила и начина, по който се работи с хора от самото му създаване, защото имам своя нагласа, свои виждане и мотиви, свой почерк, така че да може нашата формация да бъде разпознаваема. Всъщност, всеки артист и диригент трябва да има свой почерк, за да е разпознаваем. Ако оставяш следа и се разбере, че това си ти по някакви критерии, означава, че имаш класа, стойност и хората разбират кой е състава или изпълнителя“, отбеляза диригентът на хор „Ваня Монева“.

Маестра Ваня Монева разказа, че при избор на песни за хора търси разнообразие и възможност да се представят всички фолклорни области в България. „И, разбира се, песните да са обработени от нашите големи майстори от миналото и настоящето. Важно е да има стойност дадена песен, да носи характера на българина и излъчването на гласовете, да присъства в съвремието като един мост между поколенията“, допълни тя.

„Мисля, че младите хора обичат фолклора и все повече го обикват. Освен че има много танцови колективи, умножават се вокалните и камерни групи. Много се радвам на това, защото виждам бъдещето и развитието на нашия фолклор по този начин“, посочи Ваня Монева. От друга страна, тя припомни важността на думите на Филип Кутев и Коста Колев, че „в българския фолклор трябва да се пипа с чисти ръце, с много познания и обич“.

Колегите, които искат да се отдадат на хоровото изкуство, първо трябва да имат основата на класиката, защото тя дава много простор, много дълбочина в познанието на това как може да се изгради една хорова пиеса. Оттам насетне трябва добре да познават нашия фолклор, добре да познават и майсторите, които са аранжирали фолклор, да избират стойностни образци. Пътят е дълъг и аз казвам на моите студенти – „В никакъв случай не бързайте да ставате известни, популярни и много богати“, добави тя.

Богатството се състои в друго – да правиш фолклор, да си в неговата същина, той да ти дава толкова сили, упование и смисъл, че да можеш да го разпространяваш не само у нас, но и по света. Така както ние сме посланици навсякъде с нашия хор, каза още д-р Ваня Монева.

Хор "Ваня Монева" е сред най-популярните български хорове. Стиловете, в които творят, включват обработен фолклор, църковна музика, съвременни джаз и поп проекти, кантатно-ораториална музика, филмови и театрални продукции и др., се посочва във визитката на формацията. Хорът развива богата концертна дейност на няколко континента и е носител на редица престижни награди.

Концертната дейност на Ваня Монева и ръководените от нея хористки включва концертни турнета в Европа, Южна Америка, Азия, както и участия в големи български фестивали като "Мартенски музикални дни", "Варненско лято", "Аполония", Салон на изкуствата и др.

През 2016 г. хор "Ваня Монева" записва версия на японския химн, представен по време на церемонията по закриване на Олимпиадата в Рио де Жанейро, Бразилия, при приемането на олимпийския огън от домакините на игрите през 2020 г. – Токио, Япония. Музикалната формация участва в трибюти за Пина Бауш в Токио и Париж. Изпълнения на хор "Ваня Монева" звучат в саундтраковете на холивудски продукции като "Соло: история от Междузвездни войни", сериалът "Тъмните му материи", Nothing is Lost (You Give Me Strength) на The Weeknd - песен от филма "Аватар 2" и др.