Опасна ли става любовта на феновете към музикантите

Британската суперзвезда Хари Стайлс е поредният музикант, който в последните дни стана жертва на любовта на феновете - на концерт във Виена той беше ударен по лицето, в близост до лявото око, от предмет, хвърлен от публиката. Видимо певецът изпита болка, но продължи шоуто.

За втори път в рамките на половин година Стайлс е атакуван от публиката - през есента той беше уцелен в окото от дребни бонбони по време на изпълнение в Лос Анджелис.

В последните седмици зачестяват подобни инциденти по време на изяви на живо на музиканти. Досега най-сериозно пострада певицата Биби Рекса, като се наложи посещение на болница, където й бяха направени няколко шева на лицето заради атака с мобилен телефон. Апаратът беше хвърлен към сцената в Ню Йорк от 27-годишен фен на поп звездата. Инцидентът стана миналия месец. На публикувани снимки от Биби Рекса в социалните мрежи се вижда, че е получила и доста голяма синина в резултат на нападението. Мъжът, хвърлил мобилния телефон, към изпълнителката на "I'm Good (Blue)", "Meant to Be" и "I Got You", беше арестуван след случката.

Свидетел твърди, че е чул нападателя да казва: "Опитвах се да видя дали ще мога да я ударя с телефона в края на шоуто, защото щеше да е смешно". Адвокатът на задържания обаче настоява, че клиентът му е хвърлил устройството, тъй като искал да си направи селфи с Биби Рекса.

Мобилен телефон полетя и към рапъра Дрейк по време на негова изява в началото на този месец в Чикаго. Певецът беше уцелен по ръката, но се размина без сериозни последствия, съобщи Си Ен Ен.

По-агресивни ли стават почитателите на музикалните звезди по време на концерти? Експертите, които изследват поведението на големи групи от хора, отбелязват увеличаване на агресията по време на събития, провеждани на живо, сред които концерти и спортни състезания.

Това се наблюдава, след като бяха отменени въведените заради КОВИД-19 ограничения и забраните за достъп до подобни събития, казва Ерик Стюарт, председател на Глобалния алианс за управление на тълпи, пред Юронюз. Навсякъде по света - в Австралия, Нова Зеландия, САЩ, Канада, Ирландия, специалистите констатират това. "Има категорична промяна в поведението на хората, има много по-малко толерантност и търпение, както и много повече агресия", допълва Стюарт.

Той припомня, че често фенове хвърлят предмети по време на концерти на своите любими изпълнители, но доскоро те не се са твърди като мобилни телефони. Например, изяви на Том Джоунс в миналото обичайно бяха съпътствани от летящи към сцената дамски бикини. И досега публиката хвърля плюшени играчки към любимите си музикантите, както и секс аксесоари.

Хари Стайлс, който е сред най-актуалните любимци на публиката, често е обект на подобни атаки на фенове още от времето, когато беше част от групата “Уан дайрекшън”. Тогава по време на концерт беше ударен в лицето от дамски тампон, полетял от публиката. При друг инцидент пък се подхлъзна, стъпвайки върху киви, хвърлено на сцената.

Според Ерик Стюарт артистите трябва да поемат част от отговорността за действията на публиката, като определят ясни граници от самото начало. Макар да признава, че това е много трудно. "Но ако изпълнителят вземе телефон от сцената, направи си селфи и след това го подаде обратно на човека, който го е хвърлил, тогава насърчава това поведение, което след това ще бъде копирано от други хора и всъщност може да увеличи опасността", обяснява експертът.

Музикални изпълнители като Адел и Чарли Пут призоваха почитателите си да не хвърлят предмети по време на концерти. Британската певица дори малко шеговито предупреди почитателите си "ще ви убия", ако се опитат да направят подобно нещо по време на нейна изява. "Забелязали ли сте как в момента хората сякаш забравят за етикета на шоуто? Те просто хвърлят гадости на сцената, виждали ли сте ги?", каза тя. "Осмелите ли се да хвърлите нещо по мен, ще ви убия".

Оказва се, че жените изпълнителки напоследък са по-честите жертви на любовта на феновете си. По време на сценична изява в Айдахо преди седмици пострада и американската кънтри певица Келси Балерини, която беше ударена по лицето с гривна, хвърлена от публиката. Изпълнителката се отърва с уплаха и нямаше сериозни поражения, но спря да пее и се прибра зад кулисите.

На концерт на Пинк в Лондон фен хвърли на сцената торбичка с пепелта от кремацията на майка си. Въпреки необичайната случка, Пинк не се смути и продължи да изпълнението на “Just Like a Pill“.

Певицата Ейва Макс пък отнесе шамар от успял да се добере до сцената мъж. Инцидентът стана по време на нейно шоу в Лос Анджелис.