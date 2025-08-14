МИНА: Черногорската статистика отчита повече пътници в автомобилния и във въздушния транспорт през второто тримесечие на годината

Пътническите превози в Черна гора през второто тримесечие отчитат ръст в автомобилния и във въздушния транспорт и спад в железопътния и местния автомобилен транспорт, предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

По данни на статистическата служба на Черна гора – Монстат, броят на превозените пътници в автомобилния транспорт се е увеличил с 4,6%, а във въздушния - с 11%, докато броят на пътниците в железопътния транспорт е намалял с 5,8%, а в местният автомобилен транспорт - с 21,9%.

„В сравнение със същия период на миналата година товарните преводи са с ръст в железопътния транспорт и в общия товарен трафик в пристанищата съответно от 30,8% и 0,6% през второто тримесечие, докато автомобилният товарен транспорт и въздушният товарен транспорт отчитат спад съответно от 2% и 3%“, се казва в прессъобщението на Монстат.

През второто тримесечие броят на претоварените тонове в пристанищата е намалял със 7,3% на годишна база, а обемът на обработените товари се е увеличил с 4,1%.

Официалната статистика показва, че през второто тримесечие е имало 84 300 регистрирани товарни автомобила и ремаркета, което е със 7,9% повече в сравнение със същия период на миналата година.

