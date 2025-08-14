Мачовете с Ракув в плейофите на Лигата на Конференциите са бонус за Арда, смята Димитър Велковски

Левият защитник на Арда (Кърджали) Димитър Велковски вкара важния първи гол днес за успеха на своя тим с 2:0 над Кауно Жалгирис (Литва) в срещата-реванш от третия кръг на Лигата на Конференциите. Кърджалийци елиминират втори съперник и вече са на един кръг от влизане в същинската фаза на турнира.

“Честно казано, това е инстинкт. Топката дойде точно на левия ми крак. В интерес на истината имам хубав ляв крак, уцелих я добре топката и тя влезе. Не е бил случаен ударът, просто намерих топката по страхотен начин – това е. Дали моят гол е по-хубав или този на Ковачев? Смятам, че и двата гола са красиви. Няма значение колко е красив голът, важното е топката да влезе във вратата“, обясни Велковски как се е превърнал в решаващ голмайстор.

Следващият им съперник е Ракув (Ченстохова) – вицешампион на Полша от миналата година. Но този отбор трябваше да се бори здраво, за да елиминира Макаби (Хайфа) на неутралния терен в Дебрецен (Унгария), където израелците приемат съперниците си. “Нямахме предпочитания, няма никакво значение – за нас плейофните мачове са бонус, така или иначе. Досега всеки един мач беше труден, няма лесни съперници. Смятам, че и двата отбора са класни. За нас е без значение. Отиваме да се надиграваме. Без притеснения и каквото сабя покаже".

"Със сигурност има натоварване, когато играем през три дни мачове. Има и пътувания, два пъти подред гостувахме – във Финландия и след това в Литва, но смятам този ритъм през три дни ни държи на гребена на вълната и може би ни помага до някаква степен“, завърши Велковски.