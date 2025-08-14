Арда (Кърджали) постигна втора победа над литовския Кауно Жалгирис и ще играе плейоф за влизане в груповата фаза в Лигата на Конференциите

Турнир на УЕФА Лига на Конференциите, среща-реванш от третия кръг:

Арда (Кърджали, България) - Кауно Жалгирис (Литва) 2:0 (2:0)

Голмайстори: 1:0 Димитър Велковски 8, 2:0 Светослав Ковачев 12

*Арда (Кърджали) се класира с общ резултат 3:0, в първата среща 1:0

червени картони: Дивайн Наа (Кауно Жалгирис) - 34-а минута, Темур Чугадзе (Кауно Жалгирис) - 45+3

Жълти картони: Георги Николов, Иснаба Мане (Арда), Амин Беншаиб, Антон Толордава, Темур Чогадзе, Деян Георгиевич, Деян Керкез, Аймен Ба-Траоре (Кауно Жалгирис)

Главен съдия: Анте Чулина (Хърватия)

Помощници: Иван Михал и Кристиан Новосел (и двамата от Хърватия)

Стадион Арена Арда: 8134 зрители

Състави:

Арда (Кърджали): Анатоли Господинов, Вячеслав Велев (65 - Густаво Каскардо), Феликс Ебоа Ебоа, Джелал Хюсеинов, Давид Акинтола, Лъчезар Котев, Светослав Ковачев (65 - Иснаба Мане), Серкан Юсеин (46 - Иван Тилев), Бирсент Карагарен (75 - Иво Казаков), Георги Николов (46 - Антонио Вутов);

Кауно Жалгирис: Томас Шведкаускас, Аймен Ба-Траоре, Антон Толордава (46 - Деян Керкез), Алдаир Ернандес, Носа Едокполор (62 - Едуарас Юрьонас), Гратас Сиргедас (46 - Вилиус Арманавичус), Дивайн Наа, Темур Чогадзе, Амин Беншаиб (46 - Фьодор Черних), Фабиен Урега (46 - Валдас Паулаускас), Деян Георгиевич

Арда (Кърджали) продължава да пише историята си на футболния терен, след като елиминира литовския Кауно Жалгирис с общ резултат 3:0 и вече е в плейофния кръг на турнира на УЕФА Лига на Конференциите. Кърджалийци, които до тази година имаха едно участие с две загуби и без отбелязан гол, отстраниха втори пореден съперник в турнирите на УЕФА, побеждавайки днес с 2:0. Литовският тим обаче остана с девет души още преди края на първото полувреме и улесни българите максимално, които бяха спечелили с 1:0 и преди седмица.

Ранни попадения на Димитър Велковски в 8-ата минута и на Светослав Ковачев в 12-ата гарантираха победата, която изпраща родопчани в плейоф срещу победителя от двойката Макаби (Хайфа, Израел) - Ракув (Ченстохова, Полша). Победителят от плейофния кръг влиза в груповата фаза на Лигата на Конференциите.

Днешната победа пък е първа за Арда като домакин в Европа, а в предишния кръг играчите на треньора Александър Тунчев отстраниха финландския ХИК (Хелзинки).

Българският отбор имаше преднина от един гол от първата среща и започна доста активно, като още в 8-ата минута Димитър Велковски откри резултата. Левият бранител отправи истински снаряд от почти 30 метра, вратарят на Жалгирис сякаш не очакваше, не прецени летежа на топката, отиващ близо до дясната му греда. Той посега с една ръка, но силната топка нямаше как да бъде спряна и попадението беше факт.

Само след още четири минути Светослав Ковачев удвои. Това стана след контраатака, като кърджалийци отнеха топката пред дъгата на своето поле именно чрез ковачев, който тръгна на скорост. Опита комбинация с Карагарен, но топката се върна при него от петата на крилото. Изстрелът на Ковачев от близо 40 метра се оказа неспасяем за вратаря Шведкаускас, който беше излязъл напред и нямаше как да реагира.

В 33-ата минута ситуацията за литовците стана още по-трудна. Дивайн Наа от техния състав влезе много грубо в глезена на Серкан Юсеин, който по чудо се размина със счупване. Съдията Анте Чулина без изобщо да се колебае го отстрани от терена и така Кауно Жалгирис и в двата мача с Арда се оказа рано-рано с намален състав. А литовският отбор остана и с девет души в добавеното време, след като Темур Чугадзе беше отстранен с втори жълт картон. Той застъпи по ахилеса отнелия му топката Давид Акинтола и съдията Чулина без никаква милост му извади на секундата втори жълт картон, превърнал се в червен.

През второто полувреме при 11 на 9 състезатели на терена темпото логично спадна, а Арда в началните пет минути имаше две добри възможности за трети гол. В 49-ата минута Иван Тилев стреля от далечно разстояние, а вратарят се справи много добре. Пак стражъг на Жалгирис Томас Шведкаускас се намеси, бутайки над гредата топката след изстрел на Бирсент Карагарен.

В 70-ата минута Феликс Ебоа Ебоа изпусна поредното положение за Арда, засичайки с глава в аут центриране от фаул от ляво.

В оставащите минути до края кой знае какво не се случи, като единствено 12 минути преди края Давид Акинтола стреля опасно по диагонала. А победата изпрати трети български отбор в плейофите в европейските турнири, като малко по-рано днес Левски отстрани азербайджанския Сабах (Баку). Във вторник пък Лудогорец отпадна в Шампионската лига от унгарския Ференцварош и слиза в Лига Европа.