Полският вицешампион Ракув (Ченстохова) очаква Арда (Кърджали) в плейофния кръг на турнира на УЕФА Лига на Конференциите

Полският вицешампион Ракув (Ченстохова) ще бъде съперник на Арда (Кърджали) в плейофния кръг на турнира на УЕФА Лига на Конференциите, след като спечели с 2:0 втората среща над Макаби (Хайфа, Израел) и така заличи поражението си у дома от същия съперник с 0:1. Малко по-рано Арда елиминира литовския Кауно Жалгирис след победа на свой терен с 2:0 и общ резултат 3:0.

Ракув – воден от треньора Марек Папшун, започна сезона много лошо, но постепенно набира скорост и на стадиона в Дебрецен в това се убедиха и играчите на Макаби (Хайфа). Петер Барат и Ламин Диаби-Фадига бяха героите на "Медалите“, какъвто е прякорът на тима.

Отборът на Макаби (Хайфа) доста изненадващо се съсредоточи предимно върху защитата, дори играеше за време. Петер Барат отправи два далечни удара, но те бяха много далеч от целта. В 19-ата минута Томаш Пиенко беше близо, ударът му уцели гредата и оттам излезе в аут. В 25-ата минута Пиенко опита рефлекса на вратаря на израелския тим.

Дълго време изглеждаше, че първото полувреме ще завърши с 0:0. И точно преди да се отправят към съблекалнята, поляците най-накрая отбелязаха гола, който търсеха. Майкъл Амеяу центрира топката в наказателното поле, а Барат скочи най-високо и се разписа с глава, за да изравни общия резултат.

В 55-ата минута ситуацията на Макаби се усложни още повече. Лисав Ейсат беше изгонен за втори жълт картон, оставяйки израелския отбор с десет души. Малко по-късно срещата беше спряна за минути поради лоша видимост. Това обаче не наруши инерцията на Раков. В 73-ата минута Пиенко влезе в наказателното поле и беше фаулиран. Ламин Диаби-Фадига се засили зад топката, поставена на 11-ия метър и с хладнокръвен, сигурен изстрел я изпрати в мрежата, давайки преднина на Ракув в общия резултат.

Четири минути преди края на срещата можеше да стане и 3:0 за поляците, но Хесус Диас пропусна да се разпише на празна врата.

Съдията Жером Брисар от Франция даде 11 минути продължение на редовните 90, като израелците имаха две добри възможности да вкарат поне един гол, но вратарят Каспер Треловски показа класа.

В плейофния кръг Ракув е домакин на 21-и август, а на 28-и е реваншът в България.