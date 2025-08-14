Подробно търсене

Алексей Маргоевски
Иран съобщи, че работи с Москва и Пекин, за да предотврати европейски санкции
Иранският външен министър Абас Арагчи. Снимка: AP/Eraldo Peres
Техеран,  
14.08.2025 22:12
 (БТА)
Иран работи с Китай и Русия, за да предотврати евентуални европейски санкции, съобщи днес иранският външен мининистър Абас Арагчи, цитиран от Франс прес.

Германия, Великобритания и Франция заявиха в писмо тази седмица, адресирано до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, че са готови да задействат механизма за възстановяване на санкциите срещу Иран, ако до края на месеца не бъде намерено решение по иранската ядрена програма.

"Ако това се случи, ще бъде негативно. Ще се опитаме да го предотвратим. Работим с Китай и Русия, за да го предотвратим", каза Арагчи в интервю за държавната телевизия.

