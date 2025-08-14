ННА: Лидерът на "Хизбула" се срещна с високопоставен ирански представител в областта на сигурността

Лидерът на ливанската шиитска групировка "Хизбула" шейх Наим Касем се срещна днес със секретаря на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани и съпровождащата го делегация, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА).

На срещата присъства и посланикът на Иран в Ливан Мойтаба Амани.

Пресцентърът на "Хизбула" публикува изявление, в което се казва, че шейх Касем изразява отново "благодарността си към Ислямска република Иран за продължаващата ѝ подкрепа за Ливан и съпротивата ѝ срещу израелския враг, както и за позицията ѝ в защита на единството, суверенитета и независимостта на Ливан". С това се потвърждават "братските отношения между ливанския и иранския народ", се казва още в изявлението

