Денис Киров
ННА: Лидерът на "Хизбула" се срещна с високопоставен ирански представител в областта на сигурността
Снимка: ННА
Бейрут,  
14.08.2025 12:00
 (БТА)
Лидерът на ливанската шиитска групировка "Хизбула" шейх Наим Касем се срещна днес със секретаря на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани и съпровождащата го делегация, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА).

На срещата присъства и посланикът на Иран в Ливан Мойтаба Амани.

Пресцентърът на "Хизбула" публикува изявление, в което се казва, че шейх Касем изразява отново "благодарността си към Ислямска република Иран за продължаващата ѝ подкрепа за Ливан и съпротивата ѝ срещу израелския враг, както и за позицията ѝ в защита на единството, суверенитета и независимостта на Ливан". С това се потвърждават "братските отношения между ливанския и иранския народ", се казва още в изявлението

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ННА)

/НС/

13.08.2025 16:18

ННА: Ливанският президент заяви, че страната му се стреми към сътрудничество с Иран в рамките на суверенитета и взаимното уважение

Президентът на Ливан Жозеф Аун прие секретаря на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани и подчерта желанието на Ливан за сътрудничество с Ислямската република, основано на взаимно уважение и в рамките на суверенитета и приятелството, съобщи ливанската Национална новинарска агенция (ННА).
13.08.2025 15:18

Ливанският президент се обяви пред високопоставен ирански представител срещу "всякаква намеса“ във вътрешните работи на Ливан

Ливанският президент Жозеф Аун заяви днес пред секретаря на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани, че отхвърля "всякаква намеса във вътрешните работи на страната", след като Техеран разкритикува решението на ливанското
11.08.2025 10:51

Високопоставен ирански представител замина на посещение в Ливан

Секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани замина днес на посещение в Ирак, а след това и в Ливан, където правителството одобри план за разоръжаване на шиитското движение "Хизбула", предаде иранската държавна телевизия, цитирана от Франс прес."Али Лариджани заминава днес за Ирак, а след това за Ливан за тридневно посещение, което е първото му пътуване в чужбина, откакто пое поста си" миналата седмица, съобщи държавната телевизия.

