Движението "Хизбула" обвини ливанското правителство, че "отстъпва" страната на Израел

site.btaДвижението "Хизбула" обвини ливанското правителство, че "отстъпва" страната на Израел
Лидерът на "Хизбула" Наим Касем обвини ливанското правителство, че "отстъпва" страната на Израел, като се стреми към разоръжаване на неговото движение, и предупреди за опасност от "гражданска война", предаде Франс прес. Агенцията отбелязва, че изявлението е направено след среща с ирански представител.
"Хизбула" се оказа значително отслабена след войната с Израел през 2024 г., която унищожи част от нейния арсенал и ликвидира голяма част от нейното ръководство. Влиятелното въоръжено движение, което в продължение на години доминираше в политическия живот на Ливан, беше основано и финансирано от заклетия враг на Израел - Иран.
Ливанското шиитско движение вече отхвърли решението на правителството да конфискува оръжията му, обявено на 5 август, припомня АФП.
Под натиска на САЩ и предвид опасенията от засилване на израелските атаки в Ливан, правителството нареди на армията да подготви план за разоръжаване на "Хизбула" до края на годината.
"Това правителство изпълнява американско-израелската заповед да сложи край на съпротивата, дори ако това доведе до гражданска война и вътрешни конфликти", заяви Касем в реч, излъчена по телевизията на "Хизбула" "Манар".
Той изнесе тази реч след среща с председателя на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани, който пристигна в Бейрут в сряда.
"Съпротивата няма да сложи оръжие, докато продължават агресията и окупацията (от Израел - бел. АФП). Ще се бием, ако е необходимо, за да се противопоставим на този израелско-американски проект, независимо от цената. Убедени сме, че ще спечелим борбата", добави той.
/ДИ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина