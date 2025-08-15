Подробно търсене

Движението "Хизбула" обвини ливанското правителство, че "отстъпва" страната на Израел

Асен Георгиев
Движението "Хизбула" обвини ливанското правителство, че "отстъпва" страната на Израел
Движението "Хизбула" обвини ливанското правителство, че "отстъпва" страната на Израел
Лариджани произнася реч на гроба на бившия лидер на "Хизбула" Сайед Хасан Насралла, Бейрут, 13 август 2025 г. Снимка: АП/Hussein Malla.
Бейрут,  
15.08.2025 12:02
 (БТА)
Етикети

Лидерът на "Хизбула" Наим Касем обвини ливанското правителство, че "отстъпва" страната на Израел, като се стреми към разоръжаване на неговото движение, и предупреди за опасност от "гражданска война", предаде Франс прес. Агенцията отбелязва, че изявлението е направено след среща с ирански представител.

"Хизбула" се оказа значително отслабена след войната с Израел през 2024 г., която унищожи част от нейния арсенал и ликвидира голяма част от нейното ръководство. Влиятелното въоръжено движение, което в продължение на години доминираше в политическия живот на Ливан, беше основано и финансирано от заклетия враг на Израел - Иран.

Ливанското шиитско движение вече отхвърли решението на правителството да конфискува оръжията му, обявено на 5 август, припомня АФП.

Под натиска на САЩ и предвид опасенията от засилване на израелските атаки в Ливан, правителството нареди на армията да подготви план за разоръжаване на "Хизбула" до края на годината.

"Това правителство изпълнява американско-израелската заповед да сложи край на съпротивата, дори ако това доведе до гражданска война и вътрешни конфликти", заяви Касем в реч, излъчена по телевизията на "Хизбула" "Манар".

Той изнесе тази реч след среща с председателя на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани, който пристигна в Бейрут в сряда.

"Съпротивата няма да сложи оръжие, докато продължават агресията и окупацията (от Израел - бел. АФП). Ще се бием, ако е необходимо, за да се противопоставим на този израелско-американски проект, независимо от цената. Убедени сме, че ще спечелим борбата", добави той. 

/ДИ/

Свързани новини

14.08.2025 12:00

ННА: Лидерът на "Хизбула" се срещна с високопоставен ирански представител в областта на сигурността

Лидерът на ливанската шиитска групировка "Хизбула" шейх Наим Касем се срещна със секретаря на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани и съпровождащата го делегация, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА).
13.08.2025 16:18

ННА: Ливанският президент заяви, че страната му се стреми към сътрудничество с Иран в рамките на суверенитета и взаимното уважение

Президентът на Ливан Жозеф Аун прие секретаря на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани и подчерта желанието на Ливан за сътрудничество с Ислямската република, основано на взаимно уважение и в рамките на суверенитета и приятелството, съобщи ливанската Национална новинарска агенция (ННА).
13.08.2025 15:18

Ливанският президент се обяви пред високопоставен ирански представител срещу "всякаква намеса“ във вътрешните работи на Ливан

Ливанският президент Жозеф Аун заяви днес пред секретаря на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани, че отхвърля "всякаква намеса във вътрешните работи на страната", след като Техеран разкритикува решението на ливанското
12.08.2025 22:52

ННА: Външният министър на Ливан се срещна с френски представител в страната и с канадската посланичка

Ливанският министър на външните работи Юсеф Раджи се видя днес с шарже д'афера във френското посолство в страната Бруно Перейра да Силва, който потвърди френската подкрепа за решението на Ливан да постави всички оръжия под абсолютната държавна власт, предаде ливанската новинарска агенция ННА.
11.08.2025 14:44

ННА: Ливанският президент потвърди на среща с народен представител позицията си за държавен контрол над въоръжението

Ливанският парламентарист Фирас Хамдан заяви след състояла се днес среща с президента на Ливан Жозеф Аун, че държавният глава е потвърдил своя ангажимент за гарантиране на изключителен държавен контрол над въоръжението, предаде ливанската новинарска агенция ННА.
09.08.2025 20:35

Ливан осъжда „неприемливата“ иранска намеса около разоръжаването на „Хизбула“

Ливанското външно министерство осъди  „крещящата и неприемлива намеса“ на Иран след коментари от Техеран срещу решението на Ливан да разоръжи шиитската групировка „Хизбула“, която е ирански съюзник, предаде АФП. Министерството „осъжда неотдавнашните
08.08.2025 19:19

В Ливан се засилват опасенията от вълнения, докато правителството обмисля разоръжаването на „Хизбула“

Решението на правителството на Ливан да разоръжи подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ поражда безпокойство сред гражданите, съживявайки опасения от нестабилност в страната, която още помни гражданската война от 1975 до 1990 г., предаде ДПА.
08.08.2025 18:07

ННА: Заставаме зад президента Аун при изграждането на държавност за всички ливанци, заяви лидерът на християнската партия „Катаиб“

Лидерът на ливанската християнска партия „Катаиб“ и депутат в националния парламент Сами Джемайел изрази пълната подкрепа на партията за президента Жозеф Аун, правителството и премиера след среща между представители на политическата сила с държавния глава в резиденцията му „Баабда“, предаде ливанската новинарска агенция ННА.
08.08.2025 16:43

Израелски удар уби високопоставен палестински представител и бодигарда му в Източен Ливан

Израелски въздушен удар в Източен Ливан уби няколко души, сред които високопоставен член на палестинска групировка и неговият бодигард, докато пътували към Сирия, съобщиха днес медиите и неговата групировка, цитирани от Асошиейтед прес.
07.08.2025 22:15

САЩ поздравиха ливанското правителство за решението му да постави оръжията в страната под държавен контрол

САЩ поздравяват ливанското правителство с решението му да постави оръжията в страната под държавен контрол, заяви днес говорител на американския държавен департамент, цитиран от Ройтерс. САЩ представиха на Ливан план за действие, включващ

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:36 на 15.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация