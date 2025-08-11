Подробно търсене

Денис Киров
ННА: Ливанският президент потвърди на среща с народен представител позицията си за държавен контрол над въоръжението
Народният представител от парламента на Ливан Фирас Хамдан / Снимка: ННА
Бейрут,  
11.08.2025 14:44
 (БТА)
Ливанският парламентарист Фирас Хамдан заяви след състояла се днес среща с президента на Ливан Жозеф Аун, че държавният глава е потвърдил своя ангажимент за гарантиране на изключителен държавен контрол над въоръжението, предаде ливанската новинарска агенция ННА.

Хамдам изрази пълна подкрепа за тази позиция и за напредъка в усилията за възстановяване, за изтегляне на Израел и завръщането на разселените жители.

Народният представител също така благодари на президента Аун за подкрепата за законопроекта, предоставящ определени финансови стимула на жителите на южните райони от страната, които са засегнати от нападенията след 7 октомври 2023 г.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ННА)

/ДИ/

