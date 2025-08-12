Подробно търсене

ННА: Външният министър на Ливан се срещна с френски представител в страната и с канадската посланичка

Денис Киров
ННА: Външният министър на Ливан се срещна с френски представител в страната и с канадската посланичка
ННА: Външният министър на Ливан се срещна с френски представител в страната и с канадската посланичка
Снимка: ННА
Бейрут,  
12.08.2025 22:52
 (БТА)

Ливанският министър на външните работи Юсеф Раджи се видя днес с шарже д'афера във френското посолство в страната Бруно Перейра да Силва, който потвърди френската подкрепа за решението на Ливан да постави всички оръжия под абсолютната държавна власт, предаде ливанската новинарска агенция ННА. 

Перейра да Силва изказа своите съболезнования на ливанската армия за загиналите войници при скорошната експлозия в склад за боеприпаси в Южен Ливан. Една от темите на разговора бе подновеният мандат на Временните сили на ООН в Ливан (UNIFIL) и възможните предизвикателства пред мисията през тази година.

По-късно министър Раджи прие канадската посланичка в Ливан Стефани Макколъм на прощално посещение, отбелязващо края на мандата ѝ в Бейрут. На срещата бе разгледани последният развой на събитията в Ливан и региона, както бяха обсъдени и начините за по-нататъшно укрепване на сътрудничество между Ливан и Канада във всички сфери.

Раджи благодари на Макколъм за канадската подкрепата за Ливан и за усилията ѝ за развитие на отношенията между двете страни по време на мандата ѝ, като ѝ пожела успех в бъдещите дейности.

(Тази новина се разпространява по споразумение между БТА и ННА)

/ИТ/

Свързани новини

11.08.2025 14:44

ННА: Ливанският президент потвърди на среща с народен представител позицията си за държавен контрол над въоръжението

Ливанският парламентарист Фирас Хамдан заяви след състояла се днес среща с президента на Ливан Жозеф Аун, че държавният глава е потвърдил своя ангажимент за гарантиране на изключителен държавен контрол над въоръжението, предаде ливанската новинарска агенция ННА.
08.08.2025 18:07

ННА: Заставаме зад президента Аун при изграждането на държавност за всички ливанци, заяви лидерът на християнската партия „Катаиб“

Лидерът на ливанската християнска партия „Катаиб“ и депутат в националния парламент Сами Джемайел изрази пълната подкрепа на партията за президента Жозеф Аун, правителството и премиера след среща между представители на политическата сила с държавния глава в резиденцията му „Баабда“, предаде ливанската новинарска агенция ННА.
07.08.2025 12:16

ННА: Ливанският президент откри първото заседание на Комитета за преговори по морската граница с Кипър

Президентът на Ливан Жозеф Аун днес бе председател на първата среща на ливанския комитет, който отговаря за преговорите за морската граница с Кипър, предава ливанската новинарска агенция ННА.
06.08.2025 11:58

ННА: Оръжието в ръцете на „Хизбула“ пречи на изграждането на държавата в Ливан, заяви правосъдният министър

Ливанският министър на правосъдието Адел Насар подчерта в интервю за канал „Скай Нюз Арабия“, че е от голямото значение цялото въоръжение в страната да бъде поставено под изключителния контрол на ливанската държава, подчертавайки, че

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:17 на 12.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация