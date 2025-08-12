ННА: Външният министър на Ливан се срещна с френски представител в страната и с канадската посланичка

Ливанският министър на външните работи Юсеф Раджи се видя днес с шарже д'афера във френското посолство в страната Бруно Перейра да Силва, който потвърди френската подкрепа за решението на Ливан да постави всички оръжия под абсолютната държавна власт, предаде ливанската новинарска агенция ННА.

Перейра да Силва изказа своите съболезнования на ливанската армия за загиналите войници при скорошната експлозия в склад за боеприпаси в Южен Ливан. Една от темите на разговора бе подновеният мандат на Временните сили на ООН в Ливан (UNIFIL) и възможните предизвикателства пред мисията през тази година.

По-късно министър Раджи прие канадската посланичка в Ливан Стефани Макколъм на прощално посещение, отбелязващо края на мандата ѝ в Бейрут. На срещата бе разгледани последният развой на събитията в Ливан и региона, както бяха обсъдени и начините за по-нататъшно укрепване на сътрудничество между Ливан и Канада във всички сфери.

Раджи благодари на Макколъм за канадската подкрепата за Ливан и за усилията ѝ за развитие на отношенията между двете страни по време на мандата ѝ, като ѝ пожела успех в бъдещите дейности.

(Тази новина се разпространява по споразумение между БТА и ННА)