Подробно търсене

ННА: Заставаме зад президента Аун при изграждането на държавност за всички ливанци, заяви лидерът на християнската партия „Катаиб“

Виктор Турмаков
ННА: Заставаме зад президента Аун при изграждането на държавност за всички ливанци, заяви лидерът на християнската партия „Катаиб“
ННА: Заставаме зад президента Аун при изграждането на държавност за всички ливанци, заяви лидерът на християнската партия „Катаиб“
Изображение: БТА
Бейрут ,  
08.08.2025 18:07
 (БТА)
Етикети

Лидерът на ливанската християнска партия „Катаиб“ и депутат в националния парламент Сами Джемайел изрази пълната подкрепа на партията за президента Жозеф Аун, правителството и премиера след среща между представители на политическата сила с държавния глава в резиденцията му „Баабда“, предаде ливанската новинарска агенция ННА.

„Чакахме този ден и сме горди от смелостта, демонстрирана от президента Аун и правителството, да гради държавност за всички ливанци“, заяви Джемайел. Той описа новият подход на държавния глава като усилие да освободи Ливан от външно опекунство за първи път в историята му, а също така да изгради партньорство сред всички ливанци.

Джемайел протяга ръка на всички под държавната власт, призовавайки за единство в отстояването на върховенството на закона, за да се гарантира стабилност и просперитет. Той подчерта, че взетите наскоро решения са от полза за всички ливанци, независимо от вероизповеданието, и призова „Хизбула“ да се ангажира с партньорство, а не с изключване.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ННА)

/ДИ/

Свързани новини

07.08.2025 22:15

САЩ поздравиха ливанското правителство за решението му да постави оръжията в страната под държавен контрол

САЩ поздравяват ливанското правителство с решението му да постави оръжията в страната под държавен контрол, заяви днес говорител на американския държавен департамент, цитиран от Ройтерс. САЩ представиха на Ливан план за действие, включващ
07.08.2025 20:04

Ливанското правителство разгледа американски план за разоръжаване на "Хизбула" до края на годината и изтегляне на израелските сили

САЩ са представили предложение на Ливан за разоръжаване на шиитското въоръжено движение "Хизбула" до края на годината, както и за прекратяване на военните операции на Израел в страната и изтегляне на войските му от пет позиции в Южен Ливан, предаде Ройтерс, позовавайки се на копие на дневния ред на ливанското правителство.
07.08.2025 12:16

ННА: Ливанският президент откри първото заседание на Комитета за преговори по морската граница с Кипър

Президентът на Ливан Жозеф Аун днес бе председател на първата среща на ливанския комитет, който отговаря за преговорите за морската граница с Кипър, предава ливанската новинарска агенция ННА.
06.08.2025 23:54

Иран подкрепя решенията на "Хизбула" по отношение на проекта за разоръжаване

Иран ще подкрепи всяко решение, взето от "Хизбула" в отговор на проекта за разоръжаване, приет от ливанското правителство, заяви тази вечер иранският външен министър, цитиран от Франс прес.
06.08.2025 16:49

"Хизбула" нарече "тежък грях" решението на ливанското правителство за държавен монопол върху оръжията

Ливанската въоръжена групировка "Хизбула" осъди днес решението на правителството на страната да предприеме стъпки за налагането на държавен монопол върху оръжията, казвайки, че това е "тежък грях", обслужващ единствено Израел, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:17 на 08.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация