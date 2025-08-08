ННА: Заставаме зад президента Аун при изграждането на държавност за всички ливанци, заяви лидерът на християнската партия „Катаиб“

Лидерът на ливанската християнска партия „Катаиб“ и депутат в националния парламент Сами Джемайел изрази пълната подкрепа на партията за президента Жозеф Аун, правителството и премиера след среща между представители на политическата сила с държавния глава в резиденцията му „Баабда“, предаде ливанската новинарска агенция ННА.

„Чакахме този ден и сме горди от смелостта, демонстрирана от президента Аун и правителството, да гради държавност за всички ливанци“, заяви Джемайел. Той описа новият подход на държавния глава като усилие да освободи Ливан от външно опекунство за първи път в историята му, а също така да изгради партньорство сред всички ливанци.

Джемайел протяга ръка на всички под държавната власт, призовавайки за единство в отстояването на върховенството на закона, за да се гарантира стабилност и просперитет. Той подчерта, че взетите наскоро решения са от полза за всички ливанци, независимо от вероизповеданието, и призова „Хизбула“ да се ангажира с партньорство, а не с изключване.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ННА)