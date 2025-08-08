Подробно търсене

В Ливан се засилват опасенията от вълнения, докато правителството обмисля разоръжаването на „Хизбула“

Виктор Турмаков
В Ливан се засилват опасенията от вълнения, докато правителството обмисля разоръжаването на „Хизбула“
В Ливан се засилват опасенията от вълнения, докато правителството обмисля разоръжаването на „Хизбула“
Оръжия на "Хизбула", иззети от израелските сили при операцията им в южната част на Ливан през есента на 2024 г. Снимка: AP Photo/Ohad Zwigenberg
Бейрут,  
08.08.2025 19:19
 (БТА)
Етикети

Решението на правителството на Ливан да разоръжи подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ поражда безпокойство сред гражданите, съживявайки опасения от нестабилност в страната, която още помни гражданската война от 1975 до 1990 г., предаде ДПА.

Страховете се засилиха, след като правителството вчера подкрепи „целите“ в документ, представен от американския представител Том Барак за разоръжаване на „Хизбула“, въпреки че шиитските министри, близки до групировката, и техните съюзници от движението "Амал", напуснаха заседанието.

Въпросът за разоръжаването на „Хизбула“ отдавна е една от най-спорните теми в ливанската политика. Едни смятат, че арсеналът на групировката е важен за отбраната срещу Израел, докато други смятат, че той подкопава националния суверенитет и заплашва да въвлече Ливан в конфликт.

Очаква се дебатите около разоръжаването на „Хизбула“ да бъдат ожесточени, отразявайки дълбоките политически и религиозни разделения в Ливан.

/ДИ/

Свързани новини

08.08.2025 18:07

ННА: Заставаме зад президента Аун при изграждането на държавност за всички ливанци, заяви лидерът на християнската партия „Катаиб“

Лидерът на ливанската християнска партия „Катаиб“ и депутат в националния парламент Сами Джемайел изрази пълната подкрепа на партията за президента Жозеф Аун, правителството и премиера след среща между представители на политическата сила с държавния глава в резиденцията му „Баабда“, предаде ливанската новинарска агенция ННА.
08.08.2025 16:13

СПА: Генералният секретар на ССЗ приветства решението на кабинета на Ливан да ограничи притежанието на оръжия единствено до държавните органи

Генералният секретар на Съвета за сътрудничество в Залива (ССЗ) Джасем Албудайуи приветства изявлението на ливанския премиер Науаф Салам за решението на кабинета да ограничи притежанието на оръжие изключително до представителите на официалните власти в Ливан, предава саудитската новинарска агенция СПА.
07.08.2025 22:15

САЩ поздравиха ливанското правителство за решението му да постави оръжията в страната под държавен контрол

САЩ поздравяват ливанското правителство с решението му да постави оръжията в страната под държавен контрол, заяви днес говорител на американския държавен департамент, цитиран от Ройтерс. САЩ представиха на Ливан план за действие, включващ
07.08.2025 20:04

Ливанското правителство разгледа американски план за разоръжаване на "Хизбула" до края на годината и изтегляне на израелските сили

САЩ са представили предложение на Ливан за разоръжаване на шиитското въоръжено движение "Хизбула" до края на годината, както и за прекратяване на военните операции на Израел в страната и изтегляне на войските му от пет позиции в Южен Ливан, предаде Ройтерс, позовавайки се на копие на дневния ред на ливанското правителство.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:46 на 08.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация