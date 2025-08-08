В Ливан се засилват опасенията от вълнения, докато правителството обмисля разоръжаването на „Хизбула“

Решението на правителството на Ливан да разоръжи подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ поражда безпокойство сред гражданите, съживявайки опасения от нестабилност в страната, която още помни гражданската война от 1975 до 1990 г., предаде ДПА.

Страховете се засилиха, след като правителството вчера подкрепи „целите“ в документ, представен от американския представител Том Барак за разоръжаване на „Хизбула“, въпреки че шиитските министри, близки до групировката, и техните съюзници от движението "Амал", напуснаха заседанието.

Въпросът за разоръжаването на „Хизбула“ отдавна е една от най-спорните теми в ливанската политика. Едни смятат, че арсеналът на групировката е важен за отбраната срещу Израел, докато други смятат, че той подкопава националния суверенитет и заплашва да въвлече Ливан в конфликт.

Очаква се дебатите около разоръжаването на „Хизбула“ да бъдат ожесточени, отразявайки дълбоките политически и религиозни разделения в Ливан.