СПА: Генералният секретар на ССЗ приветства решението на кабинета на Ливан да ограничи притежанието на оръжия единствено до държавните органи

Генералният секретар на Съвета за сътрудничество в Залива (ССЗ) Джасем Албудайуи приветства изявлението на ливанския премиер Науаф Салам за решението на кабинета да ограничи притежанието на оръжие изключително до представителите на официалните власти в Ливан, предава саудитската новинарска агенция СПА.

Генералният секретар подчерта, че решението представлява важна стъпка към укрепване на суверенитета на ливанската държава, нейното стабилизиране и сигурността за братския ливански народ и повишаване на ефективността на нейните институции. Той добави, че напредъкът в тази посока, заедно с необходимите реформи, значително ще повиши доверието на международната общност и международните партньори, като същевременно ще създаде среда, която може да привлече повече външни инвестиции, включително от частния сектор.

Албудайуи потвърди непоколебимата позиция на ССЗ в подкрепа на Ливан, на неговия суверенитета, сигурност и стабилност, както и на ангажимента му към въвеждането на реформите и утвърждаването на ливанската държава.

