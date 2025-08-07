Подробно търсене
Ливанското правителство одобри подкрепеното от САЩ предложение за разоръжаване на "Хизбула"

Алексей Маргоевски
Ливанският президент Жозеф Аун (в средата) ръководи заседание на ливанското правителство с участието на премиера Науаф Салам (в дъното вляво) за обсъждане на разоръжаването на "Хизбула", 5 август 2025 г. Снимка: преслужба на ливанската президентска канцелария чрез АП
Бейрут,  
07.08.2025 21:56
 (БТА)
Ливанското правителство одобри днес "целите", изложени в предложението на САЩ относно разоръжаването на подкрепяната от Иран шиитска милиция "Хизбула", предаде ДПА.

Решението беше взето по време на напрегнато заседание, белязано от напускането на шиитските министри, близки до "Хизбула", и техните съюзници от движението "Амал", въпреки че по-късно те поясниха, че не напускат правителството.

Министърът на информацията Пол Моркос заяви, че правителството "ще вземе подходящи решения въз основа на плана за действие, който командването на армията ще представи в края на месеца".

Моркос добави, че изпълнението на всички разпоредби в американското предложение, представено от американския пратеник Том Барак, ще зависи от изпълнението на задълженията на всяка от страните.

Предложението предвижда разоръжаване на "Хизбула" до края на годината.

Министърът на труда Мохамад Хаидер, който напусна заседанието, заяви, че с този си ход е искал да изрази несъгласието си с явното одобрение от страна на правителството на цялостното предложение на САЩ.

"Ще присъстваме на бъдещите заседания", каза той пред местна телевизия, като подчерта, че министрите не са подали оставка.

Том Барак поздрави ливанските официални представители за "историческото, смело и правилно решение, взето тази седмица, да се започне пълното изпълнение на споразумението за прекратяване на враждебните действия от ноември 2024 г.".

"Хизбула" остро разкритикува решението на ливанското правителство да възложи на армията да подготви план за разоръжаване на проиранското движение.

Групировката описа този ход като "сериозна грешка", която отслабва Ливан и ще означава победа за Израел.

/ВС/

