САЩ поздравиха ливанското правителство за решението му да постави оръжията в страната под държавен контрол

САЩ поздравяват ливанското правителство с решението му да постави оръжията в страната под държавен контрол, заяви днес говорител на американския държавен департамент, цитиран от Ройтерс.

САЩ представиха на Ливан план за действие, включващ разоръжаване на "Хизбула" до края на годината, наред със спирането на военните операции на Израел в страната и изтеглянето на израелските войски от пет позиции в Южен Ливан.

Американският специален пратеник Том Барак поздрави днес също Ливан за "историческото" решение да разоръжи "Хизбула", посочва Франс прес.

В публикация в социалната мрежа "Екс" Барак поздрави ливанските власти "за това, че тази седмица взеха историческото, смело и справедливо решение да започнат пълното изпълнение на споразумението за прекратяване на враждебните действия от ноември 2024 г.“ между Израел и "Хизбула".

С решенията на ливанското правителство "най-накрая беше приложена формулата "една нация, една армия" за Ливан", добави той.