Алексей Маргоевски
САЩ поздравиха ливанското правителство за решението му да постави оръжията в страната под държавен контрол
Карта на Ливан с отбелязана столицата Бейрут. Снимка: АП
Вашингтон,  
07.08.2025 22:15
 (БТА)
САЩ поздравяват ливанското правителство с решението му да постави оръжията в страната под държавен контрол, заяви днес говорител на американския държавен департамент, цитиран от Ройтерс.

САЩ представиха на Ливан план за действие, включващ разоръжаване на "Хизбула" до края на годината, наред със спирането на военните операции на Израел в страната и изтеглянето на израелските войски от пет позиции в Южен Ливан.

Американският специален пратеник Том Барак поздрави днес също Ливан за "историческото" решение да разоръжи "Хизбула", посочва Франс прес.

В публикация в социалната мрежа "Екс" Барак поздрави ливанските власти "за това, че тази седмица взеха историческото, смело и справедливо решение да започнат пълното изпълнение на споразумението за прекратяване на враждебните действия от ноември 2024 г.“ между Израел и "Хизбула".

С решенията на ливанското правителство "най-накрая беше приложена формулата "една нация, една армия" за Ливан", добави той.

07.08.2025 20:04

Ливанското правителство разгледа американски план за разоръжаване на "Хизбула" до края на годината и изтегляне на израелските сили

САЩ са представили предложение на Ливан за разоръжаване на шиитското въоръжено движение "Хизбула" до края на годината, както и за прекратяване на военните операции на Израел в страната и изтегляне на войските му от пет позиции в Южен Ливан, предаде Ройтерс, позовавайки се на копие на дневния ред на ливанското правителство.
06.08.2025 23:54

Иран подкрепя решенията на "Хизбула" по отношение на проекта за разоръжаване

Иран ще подкрепи всяко решение, взето от "Хизбула" в отговор на проекта за разоръжаване, приет от ливанското правителство, заяви тази вечер иранският външен министър, цитиран от Франс прес.
06.08.2025 16:49

"Хизбула" нарече "тежък грях" решението на ливанското правителство за държавен монопол върху оръжията

Ливанската въоръжена групировка "Хизбула" осъди днес решението на правителството на страната да предприеме стъпки за налагането на държавен монопол върху оръжията, казвайки, че това е "тежък грях", обслужващ единствено Израел, предаде Ройтерс.

