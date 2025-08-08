Подробно търсене

Светослав Танчев
Най-малко 5 души загинаха при израелска атака в Ливан
Кълба дим се издигат след израелски въздушен удар по едно от южните предградия на ливанската столица Бейрут, 27 април 2025 г. Снимка: AP/Bilal Hussein
Бейрут,  
08.08.2025 05:41
 (БТА)
Най-малко 5 души загинаха при израелска атака в Ливан, съобщи снощи ливанското министерство на здравеопазването, цитирано от ДПА.

Според здравното министерство още 10 души са ранени при нападението на Израел на граничния пункт "Масна", разположен на ливанско-сирийската граница.

Израелската армия не е коментирала още атаката.

От края на ноември миналата година е в сила примирие между Израел и подкрепяната от Иран ливанска въоръжена групировка "Хизбула". Въпреки това израелската армия казва, че продължава да атакува цели и позиции на групировката в различни части на Ливан. Атаките са довели до многобройни смъртни случаи и ранени.

Снощната атака идва, след като по-рано вчера ливанското правителство одобри подкрепеното от САЩ предложение за разоръжаване на "Хизбула" до края на годината.

Свързани новини

07.08.2025 22:15

САЩ поздравиха ливанското правителство за решението му да постави оръжията в страната под държавен контрол

САЩ поздравяват ливанското правителство с решението му да постави оръжията в страната под държавен контрол, заяви днес говорител на американския държавен департамент, цитиран от Ройтерс. САЩ представиха на Ливан план за действие, включващ
07.08.2025 20:04

Ливанското правителство разгледа американски план за разоръжаване на "Хизбула" до края на годината и изтегляне на израелските сили

САЩ са представили предложение на Ливан за разоръжаване на шиитското въоръжено движение "Хизбула" до края на годината, както и за прекратяване на военните операции на Израел в страната и изтегляне на войските му от пет позиции в Южен Ливан, предаде Ройтерс, позовавайки се на копие на дневния ред на ливанското правителство.

Към 07:31 на 08.08.2025 Новините от днес

