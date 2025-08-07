Ливанското правителство разгледа американски план за разоръжаване на "Хизбула" до края на годината и изтегляне на израелските сили

САЩ са представили предложение на Ливан за разоръжаване на шиитското въоръжено движение "Хизбула" до края на годината, както и за прекратяване на военните операции на Израел в страната и изтегляне на войските му от пет позиции в Южен Ливан, предаде Ройтерс, позовавайки се на копие на дневния ред на ливанското правителство.

Планът, представен от пратеника на президента на САЩ Доналд Тръмп за Сирия Том Барак и обсъден днес на заседание на ливанското правителство, определя най-подробните досега стъпки за разоръжаване на подкрепяното от Иран движение, което отхвърля нарастващите призиви за разоръжаване от миналата година, след опустошителната война с Израел.

Подкрепяните от Иран ливански министри и техните мюсюлмански шиитски съюзници в ливанското правителство са се оттеглили от заседанието на кабинета в знак на протест срещу обсъждането на американското предложение, отбелязва Ройтерс.

Във вторник ливанското правителство нареди на армията да изготви план за установяване на държавен монопол върху оръжията в отговор на "Хизбула", която отхвърли призивите за разоръжаване.

Държавният департамент на САЩ не отговори веднага на запитването за коментар. Министрите от правителството на Ливан не бяха открити за коментар."Хизбула" също не коментира предложението.

Израел нанесе сериозни удари на "Хизбула" по време на офанзива миналата година, която бе кулминацията на конфликт, започнал през октомври 2023 г., когато ливанското въоръжено движение атакува израелски позиции по границата, като по този начин декларира подкрепата си за съюзника си - палестинската въоръжена групировка "Хамас" - в началото на войната в ивицата Газа.

Предложението на САЩ има за цел да "удължи и стабилизира" споразумението за прекратяване на огъня между Ливан и Израел, сключено през ноември.

"Неотложността на това предложение се подчертава от нарастващия брой жалби относно израелски нарушения на настоящото примирие, включително въздушни удари и операции през границата, които създават риск да предизвикат срив на крехкото статукво", се посочва в предложението.

Съгласно него, фаза 1 от плана изисква правителството в Бейрут на издаде указ в рамките на 15 дни, с който да се ангажира с пълното разоръжаване на "Хизбула" до 31 декември тази година. В тази фаза Израел също ще прекрати военните военните операции по суша, въздух и море.

Фаза 2 изисква Ливан да започне изпълнението на плана за разоръжаване в рамките на 60 дни, като правителството ще трябва да одобри "подробен план за разполагане (на ливанската армия) в подкрепа на плана за предаването на всички оръжия под контрола на държавата". Този план ще определи целите на разоръжаването. По време на втората фаза Израел ще започне да се оттегля от позициите, които заема в Южен Ливан, а ливанските затворници, държани от Израел, ще трябва да бъдат освободени в координирани с Международният комитет на Червения кръст действия.

Във фаза 3, в рамките на 90 дни, Израел ще изтегли силите си от последните две от общо петте точки, които контролира, и ще бъде осигурено финансиране за започване на разчистването на отломките в Ливан и възстановяването на инфраструктурата в подготовка за процеса по реконструкция.

Във фаза 4, в рамките на 120 дни, всички останали тежки оръжия на "Хизбула", включително ракети и безпилотни летателни апарати, трябва да бъдат разглобени. Това е последната фаза и в нея САЩ, Саудитска Арабия, Франция и Катар, както и други държави, ще организират икономическа конференция в подкрепа на ливанската икономика и възстановяването на страната, както и за "осъществяване на визията на президента Тръмп за връщането на Ливан като просперираща и жизнеспособна държава".