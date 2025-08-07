Подробно търсене

Ливанското правителство разгледа американски план за разоръжаване на "Хизбула" до края на годината и изтегляне на израелските сили

Симеон Томов
Ливанското правителство разгледа американски план за разоръжаване на "Хизбула" до края на годината и изтегляне на израелските сили
Ливанското правителство разгледа американски план за разоръжаване на "Хизбула" до края на годината и изтегляне на израелските сили
Изглед от района на ливанско-израелската граница. Снимка: АП/ Hassan Ammar
Бейрут ,  
07.08.2025 20:04
 (БТА)
Етикети

САЩ са представили предложение на Ливан за разоръжаване на шиитското въоръжено движение "Хизбула" до края на годината, както и за прекратяване на военните операции на Израел в страната и изтегляне на войските му от пет позиции в Южен Ливан, предаде Ройтерс, позовавайки се на копие на дневния ред на ливанското правителство. 

Планът, представен от пратеника на президента на САЩ Доналд Тръмп за Сирия Том Барак и обсъден днес на заседание на ливанското правителство, определя най-подробните досега стъпки за разоръжаване на подкрепяното от Иран движение, което отхвърля нарастващите призиви за разоръжаване от миналата година, след опустошителната война с Израел. 

Подкрепяните от Иран ливански министри и техните мюсюлмански шиитски съюзници в ливанското правителство са се оттеглили от заседанието на кабинета в знак на протест срещу обсъждането на американското предложение, отбелязва Ройтерс. 

Във вторник ливанското правителство нареди на армията да изготви план за установяване на държавен монопол върху оръжията в отговор на "Хизбула", която отхвърли призивите за разоръжаване. 

Държавният департамент на САЩ не отговори веднага на запитването за коментар. Министрите от правителството на Ливан не бяха открити за коментар."Хизбула" също не коментира предложението. 

Израел нанесе сериозни удари на "Хизбула" по време на офанзива миналата година, която бе кулминацията на конфликт, започнал през октомври 2023 г., когато ливанското въоръжено движение атакува израелски позиции по границата, като по този начин декларира подкрепата си за съюзника си - палестинската въоръжена групировка "Хамас" - в началото на войната в ивицата Газа. 

Предложението на САЩ има за цел да "удължи и стабилизира" споразумението за прекратяване на огъня между Ливан и Израел, сключено през ноември. 

"Неотложността на това предложение се подчертава от нарастващия брой жалби относно израелски нарушения на настоящото примирие, включително въздушни удари и операции през границата, които създават риск да предизвикат срив на крехкото статукво", се посочва в предложението. 

Съгласно него, фаза 1 от плана изисква правителството в Бейрут на издаде указ в рамките на 15 дни, с който да се ангажира с пълното разоръжаване на "Хизбула" до 31 декември тази година. В тази фаза Израел също ще прекрати военните военните операции по суша, въздух и море. 

Фаза 2 изисква Ливан да започне изпълнението на плана за разоръжаване в рамките на 60 дни, като правителството ще трябва да одобри "подробен план за разполагане (на ливанската армия) в подкрепа на плана за предаването на всички оръжия под контрола на държавата". Този план ще определи целите на разоръжаването. По време на втората фаза Израел ще започне да се оттегля от позициите, които заема в Южен Ливан, а ливанските затворници, държани от Израел, ще трябва да бъдат освободени в координирани с Международният комитет на Червения кръст действия. 

Във фаза 3, в рамките на 90 дни, Израел ще изтегли силите си от последните две от общо петте точки, които контролира, и ще бъде осигурено финансиране за започване на разчистването на отломките в Ливан и възстановяването на инфраструктурата в подготовка за процеса по реконструкция.

Във фаза 4, в рамките на 120 дни, всички останали тежки оръжия на "Хизбула", включително ракети и безпилотни летателни апарати, трябва да бъдат разглобени. Това е последната фаза и в нея САЩ, Саудитска Арабия, Франция и Катар, както и други държави, ще организират икономическа конференция в подкрепа на ливанската икономика и възстановяването на страната, както и за "осъществяване на визията на президента Тръмп за връщането на Ливан като просперираща и жизнеспособна държава". 

 

 

 

 

/НС/

Свързани новини

07.08.2025 17:17

Член на Конгреса заяви, че САЩ ще настояват Израел да се изтегли от Ливан, ако армията осигури сигурността на страната

Член на Конгреса на САЩ днес заяви, че Вашингтон ще настоява Израел да се изтегли от цял Южен Ливан, ако ливанската армия установи пълен контрол над страната, предаде Асошиейтед прес. "Ще настояваме усилено, за да сме сигурни, че ще има – и това е
06.08.2025 13:15

Израел заяви, че е убил член на "Хизбула" в Източен Ливан

Израелската армия съобщи днес, че е убила член на "Хизбула" при въздушен удар в региона Беека в Източен Ливан, предаде Франс прес. Според армията той е бил отговорен за връзките на ливанската групировка със Сирия.  Снощи военновъздушните сили
05.08.2025 22:11

Ливанското правителство нареди на армията да подготви план, гарантиращ държавен монопол върху оръжията

Ливанското правителство нареди днес на армията да изготви план, който да гарантира държавен монопол върху оръжията до края на годината, заяви ливанският премиер Науаф Салам, цитиран от Франс прес. Салам направи това си изявление след правителствено заседание, посветено на въпроса за разоръжаването на ливанското шиитско движение "Хизбула".
05.08.2025 09:48

Хуманитарната криза в Газа и страданията на заложниците са водеща тема в световния печат

"Хуманитарната криза в Газа и мъките на заложниците засилват натиска над Нетаняху", гласи заглавие на френския в. "Фигаро", като отбелязва, че "впечатляващ" списък от бивши генерали и водещи служители на известните израелски служби за сигурност Мосад (външна) и Шин Бет (вътрешна) призовават Доналд Тръмп да сложи край на войната в Газа.
04.08.2025 10:49

Бивши високопоставени представители на израелския апарат за сигурност поискаха помощ от Тръмп за спиране на войната в Газа

Близо 600 бивши високопоставени представители на израелския апарат за сигурност, сред които няколко бивши шефове на "Мосад" и "Шин Бет", призоваха американския президент Доналд Тръмп да окаже натиск върху израелския премиер Бенямин Нетаняху да сложи край на войната в ивицата Газа, предаде Франс прес.
21.07.2025 15:18

Пратеникът на САЩ в Сирия потвърди подкрепата си за сирийското правителство и разкритикува намесата на Израел

Пратеникът на САЩ в Сирия потвърди подкрепата на Вашингтон за новото правителство в Сирия, като заяви днес, че "няма план Б" за работа с настоящите власти за обединяване на страната, предаде Асошиейтед прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:50 на 07.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация