Член на Конгреса заяви, че САЩ ще настояват Израел да се изтегли от Ливан, ако армията осигури сигурността на страната

Пламен Йотински
Републиканецът Даръл Иса, конгресмен от Калифорния, говори в рамките на изслушване в правната комисия на Камарата на представителите на Конгреса на САЩ, 17 април 2023 г. Снимка: AP Photo/John Minchillo
Бейрут,  
07.08.2025 17:17
 (БТА)

Член на Конгреса на САЩ днес заяви, че Вашингтон ще настоява Израел да се изтегли от цял Южен Ливан, ако ливанската армия установи пълен контрол над страната, предаде Асошиейтед прес.

"Ще настояваме усилено, за да сме сигурни, че ще има – и това е нещо, по което ще работя с израелците – пълно изтегляне в замяна на това, че ливанските въоръжени сили ще покажат способността си да осигурят сигурността на целия Ливан", заяви републиканецът от Калифорния Даръл Иса.

Той каза това в Бейрут, където се срещна с ливанския президент Жозеф Аун преди заседанието, на което ливанският кабинет трябваше да обсъди разоръжаването на войнстващата групировка "Хизбула". 

Иса не уточни дали САЩ ще поискат от Израел да започне да изтегля силите си от окупираната от него територия в Южен Ливан преди или след като "Хизбула" се откаже от арсенала си – въпрос, който е предмет на спор.

Във вторник ливанското правителство поиска от националната армия да подготви план, според който до края на годината само държавните институции в малката държава ще разполагат с оръжие – ход, който цели да разоръжи Хизбула.

След заседанието на кабинета във вторник "Хизбула" обвини правителството, че отстъпва пред натиска на САЩ и Израел, и заяви, че "ще се отнася към това решение така, сякаш то не съществува".

Представители на "Хизбула" заявиха, че групировката няма да обсъжда предаването на все още притежавания от нея арсенал, докато Израел не се изтегли от петте хълма, които окупира в Ливан и не прекрати почти всекидневните въздушни удари по цели в Ливан, които убиват много хора, предимно членове на "Хизбула".

Иса, който е от ливански произход, заяви, че САЩ трябва да "помогнат на всички съседи наоколо да разберат, че вземането на решения е изключително право на ливанските въоръжени сили".

/ВС/

Свързани новини

06.08.2025 23:54

Иран подкрепя решенията на "Хизбула" по отношение на проекта за разоръжаване

Иран ще подкрепи всяко решение, взето от "Хизбула" в отговор на проекта за разоръжаване, приет от ливанското правителство, заяви тази вечер иранският външен министър, цитиран от Франс прес.
06.08.2025 16:49

"Хизбула" нарече "тежък грях" решението на ливанското правителство за държавен монопол върху оръжията

Ливанската въоръжена групировка "Хизбула" осъди днес решението на правителството на страната да предприеме стъпки за налагането на държавен монопол върху оръжията, казвайки, че това е "тежък грях", обслужващ единствено Израел, предаде Ройтерс.
06.08.2025 11:58

ННА: Оръжието в ръцете на „Хизбула“ пречи на изграждането на държавата в Ливан, заяви правосъдният министър

Ливанският министър на правосъдието Адел Насар подчерта в интервю за канал „Скай Нюз Арабия“, че е от голямото значение цялото въоръжение в страната да бъде поставено под изключителния контрол на ливанската държава, подчертавайки, че
05.08.2025 22:11

Ливанското правителство нареди на армията да подготви план, гарантиращ държавен монопол върху оръжията

Ливанското правителство нареди днес на армията да изготви план, който да гарантира държавен монопол върху оръжията до края на годината, заяви ливанският премиер Науаф Салам, цитиран от Франс прес. Салам направи това си изявление след правителствено заседание, посветено на въпроса за разоръжаването на ливанското шиитско движение "Хизбула".

