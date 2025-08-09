Подробно търсене

Ливан осъжда „неприемливата“ иранска намеса около разоръжаването на „Хизбула“

Виктор Турмаков
Бойци от шиитското движение "Хизбула" по време на тренировки в южната част на Ливан. Снимка: AP Photo/Hassan Ammar
Бейрут,  
09.08.2025 20:35
 (БТА)
Ливанското външно министерство осъди  „крещящата и неприемлива намеса“ на Иран след коментари от Техеран срещу решението на Ливан да разоръжи шиитската групировка „Хизбула“, която е ирански съюзник, предаде АФП.

Министерството „осъжда неотдавнашните изявления на Али Акбар Велаяти - съветник на върховния лидер на Ислямската република, които представляват крещяща и неприемлива намеса във вътрешните работи на Ливан“, съобщи ведомството в социалната мрежа „Екс“.

Велаяти заяви по-рано, че „Иран със сигурност е против разоръжаването на „Хизбула“, тъй като Ислямската република винаги е помагала на ливанския народ и Съпротивата и продължава да го прави“.

„Някои висши ирански служители продължават да заемат съмнителни позиции относно вътрешните решения на Ливан, които нямат отношение към Ислямската република“, добави ливанското министерство, като „напомни на лидерите в Техеран, че би било по-добре Иран да се съсредоточи върху проблемите на собствения си народ“.

Във вторник правителството на Ливан възложи на армията да разработи план за разоръжаване на „Хизбула“ до края на годината, на което шиитското движение се противопоставя.

08.08.2025 19:19

В Ливан се засилват опасенията от вълнения, докато правителството обмисля разоръжаването на „Хизбула“

Решението на правителството на Ливан да разоръжи подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ поражда безпокойство сред гражданите, съживявайки опасения от нестабилност в страната, която още помни гражданската война от 1975 до 1990 г., предаде ДПА.
08.08.2025 18:07

ННА: Заставаме зад президента Аун при изграждането на държавност за всички ливанци, заяви лидерът на християнската партия „Катаиб“

Лидерът на ливанската християнска партия „Катаиб“ и депутат в националния парламент Сами Джемайел изрази пълната подкрепа на партията за президента Жозеф Аун, правителството и премиера след среща между представители на политическата сила с държавния глава в резиденцията му „Баабда“, предаде ливанската новинарска агенция ННА.
07.08.2025 22:15

САЩ поздравиха ливанското правителство за решението му да постави оръжията в страната под държавен контрол

САЩ поздравяват ливанското правителство с решението му да постави оръжията в страната под държавен контрол, заяви днес говорител на американския държавен департамент, цитиран от Ройтерс. САЩ представиха на Ливан план за действие, включващ
07.08.2025 20:04

Ливанското правителство разгледа американски план за разоръжаване на "Хизбула" до края на годината и изтегляне на израелските сили

САЩ са представили предложение на Ливан за разоръжаване на шиитското въоръжено движение "Хизбула" до края на годината, както и за прекратяване на военните операции на Израел в страната и изтегляне на войските му от пет позиции в Южен Ливан, предаде Ройтерс, позовавайки се на копие на дневния ред на ливанското правителство.

