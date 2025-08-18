САЩ призоваха Израел да прилага споразумението за примирие, след като Ливан предприе "първа стъпка" за разоръжаване на "Хизбула"

Американският пратеник Том Барак заяви днес, че ливанското правителство е предприело "първа стъпка" към разоръжаването на проиранската групировка "Хизбула" и сега зависи от Израел да даде своя принос за прилагане на споразумението за прекратяване на огъня, което сложи край на войната, предаде Франс прес.

Това е първото посещение на Барак в Ливан, откакто под натиска на САЩ и изправено пред опасността от увеличаване на израелските атаки в Ливан, ливанското правителство в началото на август възложи на армията да изготви план за разоръжаване на "Хизбула" до края на годината.

Това решение е част от прилагането на споразумението за прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на САЩ, което на 27 ноември сложи край на повече от година конфликт между проиранското движение и Израел, включително два месеца открита война.

"Мисля, че ливанското правителство предприе първата стъпка. Това, от което се нуждаем сега е Израел да предприеме ответни стъпки", каза американският пратеник след среща с ливанския президент Жозеф Аун.

Споразумението за спиране на огъня предвижда "Хизбула" да се изтегли от районите на юг от река Литани и да премахне военната си инфраструктура в замяна на разполагане на ливанската армия и мироопазващи сили на ООН. То предвижда и изтегляне на Израел от Южен Ливан.

Въпреки това Израел продължава да поддържа свои части на пет позиции на границата, които смята за стратегически, и редовно извършва въздушни удари над територията на съседната си страна.

Запитан за изтеглянето на израелските сили от Ливан и за прекратяване на нарушаването на споразумението, Барак посочи, че точно това е "следващата стъпка".

"В идните седмици ще видите напредък по всички фронтове", увери той. "Това означава по-добър живот за хората в региона", добави Барак.

Шиитското движение – единствената ливанска въоръжена фракция, на която бе позволено да запази оръжията си след гражданската война в Ливан (1975-1990) – отхвърли решението на парламента да се разоръжи. Лидерът на "Хизбула" Нам Касем в петък обвини правителството, че "отстъпва" страната на Израел с тази мярка.