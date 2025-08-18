Подробно търсене

САЩ призоваха Израел да прилага споразумението за примирие, след като Ливан предприе "първа стъпка" за разоръжаване на "Хизбула"

Валерия Динкова
САЩ призоваха Израел да прилага споразумението за примирие, след като Ливан предприе "първа стъпка" за разоръжаване на "Хизбула"
САЩ призоваха Израел да прилага споразумението за примирие, след като Ливан предприе "първа стъпка" за разоръжаване на "Хизбула"
Американският посланик в Турция и специален пратеник за Сирия Том Барак. Снимка: АП/Hussein Malla
Бейрут,  
18.08.2025 12:16
 (БТА)
Етикети

Американският пратеник Том Барак заяви днес, че ливанското правителство е предприело "първа стъпка" към разоръжаването на проиранската групировка "Хизбула" и сега зависи от Израел да даде своя принос за прилагане на споразумението за прекратяване на огъня, което сложи край на войната, предаде Франс прес.

Това е първото посещение на Барак в Ливан, откакто под натиска на САЩ и изправено пред опасността от увеличаване на израелските атаки в Ливан, ливанското правителство в началото на август възложи на армията да изготви план за разоръжаване на "Хизбула" до края на годината.

Това решение е част от прилагането на споразумението за прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на САЩ, което на 27 ноември сложи край на повече от година конфликт между проиранското движение и Израел, включително два месеца открита война.

"Мисля, че ливанското правителство предприе първата стъпка. Това, от което се нуждаем сега е Израел да предприеме ответни стъпки", каза американският пратеник след среща с ливанския президент Жозеф Аун.

Споразумението за спиране на огъня предвижда "Хизбула" да се изтегли от районите на юг от река Литани и да премахне военната си инфраструктура в замяна на разполагане на ливанската армия и мироопазващи сили на ООН. То предвижда и изтегляне на Израел от Южен Ливан.

Въпреки това Израел продължава да поддържа свои части на пет позиции на границата, които смята за стратегически, и редовно извършва въздушни удари над територията на съседната си страна.

Запитан за изтеглянето на израелските сили от Ливан и за прекратяване на нарушаването на споразумението, Барак посочи, че точно това е "следващата стъпка".

"В идните седмици ще видите напредък по всички фронтове", увери той. "Това означава по-добър живот за хората в региона", добави Барак.

Шиитското движение – единствената ливанска въоръжена фракция, на която бе позволено да запази оръжията си след гражданската война в Ливан (1975-1990) – отхвърли решението на парламента да се разоръжи. Лидерът на "Хизбула" Нам Касем в петък обвини правителството, че "отстъпва" страната на  Израел с тази мярка.

/НС/

Свързани новини

15.08.2025 15:35

ННА: Правителството на Ливан планираше да разоръжи „Хизбула“ още преди предложението на САЩ, заяви ливанският министър на правосъдието

Ливанският министър на правосъдието Адел Насар заяви, че правителството вече е работило по план за разоръжаване на „Хизбула“ още преди неотдавнашната инициатива на САЩ, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА).
14.08.2025 12:00

ННА: Лидерът на "Хизбула" се срещна с високопоставен ирански представител в областта на сигурността

Лидерът на ливанската шиитска групировка "Хизбула" шейх Наим Касем се срещна със секретаря на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани и съпровождащата го делегация, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА).
13.08.2025 16:18

ННА: Ливанският президент заяви, че страната му се стреми към сътрудничество с Иран в рамките на суверенитета и взаимното уважение

Президентът на Ливан Жозеф Аун прие секретаря на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани и подчерта желанието на Ливан за сътрудничество с Ислямската република, основано на взаимно уважение и в рамките на суверенитета и приятелството, съобщи ливанската Национална новинарска агенция (ННА).

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:37 на 18.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация