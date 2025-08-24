Подробно търсене

Аятолах Хаменей нарече противоречията със САЩ относно ядрената програма на Техеран „нерешими“

Александър Евстатиев
Аятолах Хаменей. Снимка: АП
Дубай,  
24.08.2025 19:18
 (БТА)
Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей заяви, че сегашната ситуация със Съединените щати е „нерешима“, а Техеран никога няма да се поддаде на натиск и да се подчини на Вашингтон, съобщиха държавните медии в Ислямска република Иран, цитирани от Ройтерс. Той направи това изявление на фона на конфронтацията със западните сили относно иранската ядрена програма,   

Техеран прекрати преговорите за ядрената си програма с Вашингтон, след като САЩ и Израел бомбардираха неговите ядрени обекти по време на 12-дневната война през юни.

Коментарите на аятолах Хаменей идват, след като Иран и европейските сили се споразумяха да възобновят диалога, за да се опитат да започнат наново пълноценните преговори за ограничаване работата по обогатяване на уран в Ислямската република.

„Те искат Иран да бъде послушен към Америка. Иранската нация ще се изправи с цялата си мощ срещу онези, които имат такива погрешни очаквания“, заяви Хаменей.

„Хората, които ни молят да не издигаме лозунги срещу САЩ, да водим директни преговори със САЩ, виждат само привидения. Този въпрос е нерешим“, добави той.

Франция, Великобритания и Германия заявиха, че биха могли да активират наново санкциите на ООН срещу Иран, ако Техеран не се върне на масата за преговори.

Европейските държави, заедно със САЩ, обвиняват Иран, че се опитва да се сдобие с ядрено оръжие. Официален Техеран заявява, че е заинтересован само от развиване на ядрена енергетика.  

22.08.2025 08:45

Иран и европейските сили ще проведат разговор за ядрените въпроси и санкциите, съобщава ИРНА

Иранският външен министър Абас Арагчи ще проведе днес съвместен телефонен разговор с външните министри на Франция, Великобритания и Германия, за да обсъди с тях иранската ядрена програма и санкциите срещу Техеран, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.Трите европейски сили заявиха, че ще задействат санкциите на ООН срещу Иран, ако Техеран не се върне на масата за преговори за ядрената си програма.
19.08.2025 16:10

Щe успее ли Доналд Тръмп да издигне "Златен купол" над САЩ?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп избра проект за своята система за противоракетна отбрана "Златен купол" и определи ръководител на амбициозната отбранителна програма на стойност 175 млрд. долара, посочва Ройтерс.
18.08.2025 20:13

Иран предупреди, че войната с Израел може да започне отново "всеки момент"

Първият ирански вицепрезидент Мохамед Реза Ареф предупреди днес, че нова война с Израел може да избухне всеки момент, предаде Франс прес.На 13 юни Израел предприе изненадваща военна операция срещу иранската ядрена програма, в рамките на която бяха убити ирански ядрени учени и висши военни.
29.07.2025 08:05

Иран заплаши САЩ и Израел с мощен ответен удар в случай на нападение, намекна за възможност за споразумение

Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди снощи, че страната му ще отвърне "по-решително" в случай на нови атаки от страна на САЩ и Израел, предаде Франс прес. Арагчи изглежда реагира на новите заплахи, отправени вчера от американския
25.07.2025 17:59

Иран заяви, че ще продължи "откровените" ядрени преговори на фона на приближаващото подновяване на санкциите на ООН

Иран заяви, че ще продължи ядрените преговори с европейските сили след днешните "сериозни, откровени и подробни" разговори в Истанбул, предаде Ройтерс.
25.07.2025 13:36

Иран изрази готовност за подновяване на техническите преговори по ядрената си програма, заяви шефът на МААЕ

Иран е изразил готовност да възобнови обсъжданията на техническо ниво по ядрената си програма с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), съобщи днес ръководителят на агенцията Рафаел Гроси, цитиран от Ройтерс.
24.07.2025 19:27

Иран ще защити правото си да обогатява уран на утрешната среща с Франция, Великобритания и Германия, заяви външният министър

Иран ще защитава правото си на ядрена програма, включително на обогатяване на уран, по време планираните утре преговори с Франция, Великобритания и Германия, заяви във видеозапис, излъчен в държавните медии, външният министър Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс.

