Председателката на сръбския парламент обсъди с украинския си колега възможността за взаимни визити

Председателката на сръбския парламент Ана Бърнабич обсъди по телефона с украинския си колега Руслан Стефанчук ситуацията в Украйна, установяването на мир в страната и възможността за взаимни посещения.

"Темата на разговора беше настоящата ситуация в Украйна и необходимостта от възможно най-бързо установяване на мир и прекратяване на всички военни действия. Говорихме и за взаимни посещения, които се надявам да бъдат осъществени в близко бъдеще," написа в профила си в Инстаграм Бърнабич.

Сръбският президент Александър Вучич коментира насрочената за утре среща между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин, като оцени, че тя е много важна и че всички подкрепят мира в Украйна.

„Не съм сигурен, че (срещата) ще сложи край на конфликта, но съм сигурен, че е много важна. Пожелавам им късмет, всички ние подкрепяме мира в Украйна,“ каза Вучич по-рано тази седмица, цитиран от сръбските медии.