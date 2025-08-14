Подробно търсене

Ваня Сухарова
Съветът за електронни медии направи мониторинг на седем радиостанции
Снимка: Ваня Сухарова /БТА
София,  
14.08.2025 12:23 | ОБНОВЕНА 14.08.2025 21:39
 (БТА)

Съветът за електронни медии (СЕМ) представи на днешното си заседание доклади от дирекция „Мониторинг и анализи“ относно наблюдение за спазване общите условия на на седем радиостанции - „Радио Нова“, „Би Ти Ви Радио“, „Енджой“, „Джаз ФМ“, „Радио ФМ +“, „Радио Фреш“ и „Радио Мелоди“. Наблюдението на радиостанциите е проведено в периода 2 - 8 юни тази година. 

На заседанието днес присъстваха председателят на Съвета – Симона Велева, и членовете му Галина Георгиева и Къдринка Къдринова. 

Във втора точка бяха разгледани доклади от дирекция „Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна дейност“ относно промени във вписаните обстоятелствата по заявление от „Нико Нет Ком“ ООД, както и поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № РД-05-71/ 17.07.2025 г. И двата доклада бяха приети единодушно. 

Единодушно бе прието и СЕМ да предостави информация по заявление за достъп до обществена информация, с което иска предоставяне достъп до бюджетите на СЕМ за 2022 г., 2024 г. и 2025 г- и тяхното разходване по конкретни пера, както и информация за сключените договори. 

/ТС/

Списание ЛИК

