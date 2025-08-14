Медикаментозното лечение на синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност може да има положителен ефект върху поведението на пациентите

Медикаментозното лечение на синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD) може да намали злоупотребата с вещества, суицидното поведение и престъпното поведение на пациентите, показва ново изследване, цитирано от Пи Ей Мидия/ДПА.

Симптомите на ADHD могат да включват невнимание, хиперактивност и импулсивност. Смята се, че това разстройство на неврологичното развитие засяга около 5 процента от децата и 2,5 процента от възрастните по света.

Изследването, публикувано в сп. "Бритиш медикъл джърнъл" (British Medical Journal), е обхванало 148 581 души в Швеция, новодиагностицирани с ADHD.

Медикаментозното лечение на синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност е свързано с намалена честота на суицидно поведение, злоупотреба с вещества, транспортни произшествия и престъпност.

"Тези резултати предоставят доказателства за ефектите от медикаментозното лечението на ADHD върху важни здравни и социално значими показатели, които трябва да бъдат взети под внимание в клиничната практика и дебата за медикаментозното лечение на синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност", се посочва в доклада.