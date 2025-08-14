Подробно търсене

Медикаментозното лечение на синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност може да има положителен ефект върху поведението на пациентите

Елена Христова
Медикаментозното лечение на синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност може да има положителен ефект върху поведението на пациентите
Медикаментозното лечение на синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност може да има положителен ефект върху поведението на пациентите
Снимка: АП/Angelica Edwards/Tampa Bay Times via AP
Лондон ,  
14.08.2025 22:00
 (БТА)

Медикаментозното лечение на синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD) може да намали злоупотребата с вещества, суицидното поведение и престъпното поведение на пациентите, показва ново изследване, цитирано от Пи Ей Мидия/ДПА.

Симптомите на ADHD могат да включват невнимание, хиперактивност и импулсивност. Смята се, че това разстройство на неврологичното развитие засяга около 5 процента от децата и 2,5 процента от възрастните по света.

Изследването, публикувано в сп. "Бритиш медикъл джърнъл" (British Medical Journal), е обхванало 148 581 души в Швеция, новодиагностицирани с ADHD.

Медикаментозното лечение на синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност е свързано с намалена честота на суицидно поведение, злоупотреба с вещества, транспортни произшествия и престъпност.

"Тези резултати предоставят доказателства за ефектите от медикаментозното лечението на ADHD върху важни здравни и социално значими показатели, които трябва да бъдат взети под внимание в клиничната практика и дебата за медикаментозното лечение на синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност", се посочва в доклада. 

/ХК/

Списание ЛИК

Свързани новини

03.09.2024 23:58

ТПС: Пушенето на канабис по време на бременност може да повиши риска от Синдром на дефицит на вниманието при детето

На фона на все по-широкото разпространение на употребата на канабис сред бременни жени израелско проучване хвърля светлина върху потенциалните невропсихиатрични рискове при децата, изложени на този наркотик в утробата, съобщи израелската новинарска агенция ТПС.
02.08.2023 12:32

Изследване установи, че електростимулация на мозъка облекчава симптомите при хиперактивни деца

Стимулирането на мозъка с помощта на електроди може да облекчи симптомите на деца, страдащи от хиперактивност и дефицит на вниманието, установи проучване, цитирано от Пи Ей мидия/ДПА. Транскраниалната стимулация (tRNS) действа, като изпраща слаб

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:50 на 14.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация