Френската полиция залови рекордните 1,3 тона кокаин съвместно с Испания

Френската полиция залови 1,3 тона кокаин на стойност близо 30 до 40 милиона евро при операция, която френският министър на вътрешните работи Брюно Рьотайо нарече рекордно откритие, предаде ДПА, като се позова на съобщение днес на органите на реда в Париж.

Наркотикът е бил скрит в дървени каси, които са били открити при рутинна проверка на камион, пътуващ от Испания, на магистрала близо до град Бордо, уточни полицията, добавяйки, че откритието е част от продължаващите им усилия за борба с трафика на наркотици.

Френските следователи са си сътрудничили с испанската полиция за провеждане на операцията. Камионът е бил подложен на проверка след подаден сигнал за потенциална контрабанда на наркотици.

Следователите са наблюдавали подозрителни курсове на камиона между Испания и Северна Европа, съобщи френската телевизия Бе Еф Ем (BFM TV), позовавайки се на полицията. 36-годишният испански шофьор на камиона е задържан, допълни телевизията.

Френските власти разглеждат конфискацията на кокаина като доказателство за засилващия се внос на големи количества наркотици в Европа, извършван през Португалия и Южна Испания. Следователите наричат нарастващия приток на кокаин по този контрабанден маршрут "бяло цунами", заливащо Европа.